Selección nacional podría volver a los trabajos presenciales dentro de dos semanas 

Con miras a su participación en la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022 que se realizará en octubre y noviembre del 2020, el trabajo de preparación de la selección mayor estaría iniciando dentro de dos semanas de manera presencial.

De acuerdo con el federativo, Wálter Reyes, lo que se habló en una de las últimas reuniones de Comité Ejecutivo de Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) fue que el combinado mayor debería volver a sus labores luego del 24 de agosto, fecha en que estaría programado la nueva fase de reapertura económica en El Salvador.

"La recomendación que nosotros dimos en el Comité Ejecutivo es que el trabajo empiece lo antes posible, ya que pronto la selección estará en competencia. También se dijo que si no hubiera torneo de Apertura 2020, los jugadores podrían estar el mayor tiempo posible en el hotel de la FESFUT, siempre y cuando se tengan las medidas de bioseguridad. La selección ya tiene que poner manos a la obra si quiere pasar a la siguiente fase", indicó Reyes en charla con El Gráfico.

De acuerdo con Reyes, este retorno a los trabajos presenciales dependerá de lo que establezca el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en la conferencia de prensa que brindará en las últimas horas y de la voluntad de la dirigencia de la primera división en cuanto a la cesión de los jugadores. Ante esto, se buscó la versión de un dirigente de la primera división sobre este tema.

Fue el vicepresidente de Águila, Alejandro González, quien opinó que habría que apoyar el trabajo del seleccionado absoluto. Sin embargo, desde su perspectiva, el dirigente emplumado no ve por ahora que el equipo nacional se pueda juntar a laborar a tiempo completo, porque cree que sí habrá torneo Apertura.

"Yo creo que eso de que el torneo Apertura no se juegue es cada vez menos posible ya los otros países están abriendo también. Ahora creo que más que todo es de preocuparse por los controles que tiene que haber con el tema del COVID-19", dijo el dirigente de Águila, equipo que por ahora aportaría al equipo nacional al portero Benji Villalobos y el volante Diego Galdámez Coca.

CONVOCATORIA DEL INDES:

Invitación a la prensa deportiva.



El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador brindará mañana detalles sobre temas relacionados a la apertura y retorno a las actividades deportivas.



— INDES El Salvador (@indeselsalvador) August 12, 2020

GARANTÍAS SANITARIAS

Luego de que Reyes planteara la posibilidad de que el equipo absoluto regrese a los trabajos dentro de dos semanas, este medio platicó sobre las condiciones sanitarias para el trabajo con dos seleccionados, quienes pidieron mantener su nombre en reserva.

"Para trabajar con la selección debemos esperar el aval del Ministerio de Salud e INDES. Se va a esperar eso para poder trabajar por grupos, según nos explicaron. Hasta el momento no han dicho si se trabajará a tiempo completo con la selección o por días en cada semana. Se va a esperar la respuesta de Salud e INDES para poder hacer los grupos. Pero imagino que antes de hacer todo esto nos deben hacer pruebas. No sabemos dónde pudo andar el compañero de equipo. No está la situación para dar ventaja", dijo uno de los seleccionados consultados en charla con este medio.

Otro de los jugadores de la Azul que conversó con este medio, reiteró que como grupo no han recibido una fecha concreta para iniciar los trabajos con el cuerpo técnico de la selección nacional; también recalcó la necesidad de que hayan protocolos sanitarios para retornar al trabajo presencial.

"Para realizar alguna concentración se deben tomar todas las medidas necesarias, para que ningún compañero se vaya enfermar, peor ahora que se nos viene toda la competencia encima. Por mí, está bien que haya una concentración, pero se tienen que tomar todas las medidas para evitar complicaciones en la salud", dijo el seleccionado.

Por su parte, el infectólogo salvadoreño, Iván Solano, dijo este martes en el programa radial El Guiri Guiri al Aire que a parte de las pruebas para descartar casos de Covid-19 se debe priorizar el tema del distanciamiento social en los grupos.