Selección nacional, cautelosa ante Granada y Montserrat

La selección nacional, liderada por el técnico mexicano Carlos de los Cobos, inició su cuarto día de trabajo de cara a los primeros dos partidos de eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo al Mundial Catar 2022.

La Azul se enfrentará el 8 de octubre a Granada en el estadio Cuscatlán y el 11 del mismo mes visitará a Montserrat, ambos encuentros del grupo A de la primera ronda eliminatoria.

Para eso, un grupo de 18 jugadores iniciaron trabajos desde el pasado 25 de agosto en una semiburbuja en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. El primer microciclo de trabajo culminará este sábado 29.

En este cuarto día, los jugadores del combinado nacional mantienen el discurso de poner com{o prioridad la recuperación de su estado físico para después analizar a sus rivales.

Los trabajos de la selección de esta semana han sido enfocados hacia la readaptación de su forma física, ya que la mayoría de material humano con el que cuenta Carlos de los Cobos estuvo más de cinco meses con trabajos en casa debido a la pandemia de COVID-19, la cual azota a El Salvador desde mediados de marzo.

“Estar pensando en los rivales... Es mejor pensar en lo que uno puede ser, en cómo se tiene que preparar, estuvimos mucho tiempo parados y se ha reflejado e{n los equipos de élite que les pasó factura la parte física, entonces lo primordial es pensar en nosotros, prepararnos de la mejor manera y más después seguir estudiando a los rivales”, dijo Óscar Cerén a través de las cámaras de la unidad de comunicaciones de la FESFUT.

Por su parte, Diego Coca agregó lo dificultoso que pueden ser los rivales caribeños en estos primeros dos partidos de eliminatoria. Es por eso que el jugador de Águila admite la mentalidad del grupo es prepararse de mejor manera.

"Los primeros dos días fueron de readaptación, veníamos de seis meses de trabajar en casa y hoy se trabaja con más intensidad, que es lo que se busca. No podemos menospreciar a los rivales, a Montserrat lo hemos enfrentado tres veces, es un rival incómodo, los demás hasta el momento no los conocemos, pero en el transcurso de los días los analizaremos y conociéndolos, pero no nos tenemos que confiar, todos los rivales son peligrosos, tenemos una meta de primero clasificar a la Octagonal y luego pelear el boleto al mundial”, Diego Coca

Raúl Renderos, volante de FAS también reforzó la idea de optimizar la condición física de los seleccionados y tener cautela ante los rivales Granada y Montserrat para así ir paso a paso cumpliendo los objetivos de cara a conseguir un boleto al Mundial FIFA Catar 2022.

“Es complicado, leí la entrevista de Marvin (Monterroza) la gente piensa que será fácil por ser isla, pero es completamente difícil por el viaje, por la comunidad donde se está allá, pero estamos mentalizados en el objetivo que traíamos antes de esta competencia, siempre es el mismo, estar en la Octagonal, tenemos una selección muy competitiva, confiamos en lo que tenemos y esperamos prepararnos bien para llegar bien a la competencia”, concluyó Raúl Renderos.