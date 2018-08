Selección femenina salvadoreña enfrenta este miércoles a Panamá

La selección mayor femenina de Costa Rica le pasó por encima a su similar de El Salvador al vencerla por 11-0 el lunes, en el primer juego de los dos planteles dentro del eliminatorio de CONCACAF. Pero la azul y blanco buscará revancha este miércoles, ante Panamá.

El seleccionador de las cuscatlecas, Élmer Guidos, dijo que hará ajustes para buscar mejorías en el certamen, que es clasificatorio al Premundial de CONCACAF.

Pese a que ya tiene claro los cambios que podría realizar, Guidos dice que solo son un reflejo del estado del balompié femenino en el país.

El timonel dijo que se fue a la competencia con un grupo armado casi a la carrera. Trabajó apenas en 14 microciclos de lunes a miércoles. Eso equivale solo a mes y medio de trabajo.



"No estaba en nuestros planes tener una derrota tan abultada. No creímos perder de esa manera, sino que hacerle frente a la selección de Costa Rica. La mayoría de las jugadoras de Costa Rica juegan en Europa y Estados Unidos. Cometimos infinidad de errores", apuntó Guidos en plática con EL GRÁFICO, desde Miami.

Guidos inidcó que hasta este momento ninguno de los siete integrantes del comité ejecutivo de la FESFUT lo ha llamado para consultarlo sobre esa goleada ante las ticas.

"Nadie nos ha llamado. Solo he recibido esta llamada de EL GRÁFICO. Panamá, pese a que hubo un paro en su liga femenina, no dejó de trabajar. Tiene un año de estar trabajando de lunes a viernes. No han parado. Con Honduras somos los países que nos hemos quedado retrasados en la región en el fútbol femenino. No lo hemos potenciado", explicó Guidos.