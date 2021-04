Selección de playa, en la recta final: "Queremos ir y buscar un boleto al Mundial"

La selección nacional de fútbol playa trabajará nuevamente en un microciclo que comprenderá del 13 al 16 de abril con un total de 18 seleccionados nacionales. El combinado salvadoreño se encuentra en la recta final de su preparación previo a su participación en el Premundial de Costa Rica programado del 17 al 23 de mayo.

Dentro de las cuestiones más destacables del entorno de la selección de playa, Rudis Gallo, entrenador de la Azul, aseguró que no se tendrá amistosos previo al Premundial.

"No hay partidos amistosos, ya tuvimos los amistosos contra Costa Rica, teníamos otros pero con esto de la pandemia no se puede dar, teníamos programado pero no se puede", apuntó Gallo.

Al respecto del grupo de 18 seleccionados que trabajarán este microciclo del 13 al 16 de abril, el DT aseguró que el plantel está asimilando bien la idea. Asegura además que la preselección entró en la etapa más competitiva previo a su viaje a Costa Rica.

"Este grupo está trabajando bastante bien, estamos concentrados en lo que es la eliminatoria. Hay 18 jugadores que están compitiendo para estar entre los 12 que viajarán a Costa Rica, ya estamos entrando en la fase final donde se están haciendo muchos partidos interescuadra, se está trabajando bastante en la definición", detalló.

La selección nacional buscará su quinta clasificación a un Mundial de la categoría. El Salvador ha estado ausente en las últimas tres citas mundialistas y sobre este aspecto, Rudis Gallo mencionó que se está trabajando en la parte psicológica para que el aspecto mental no pese a la hora de obtener el boleto a la cita mundialista.

"El grupo está positivo, ellos quieren ir y buscar un boleto como siempre lo hemos hecho. Estamos trabajando la parte psicológica, tenemos que superar esos partidos que se tuvieron en un momento determinado", explicó.

��������| Convocatoria oficial de la #SelectaPlayera para el microciclo comprendido del 13 al 16 de abril, previo al premundial a realizarse en Costa Rica del 17 al 23 de mayo del 2021.#FútbolPlaya#ElSalvador pic.twitter.com/bBQxstT6kv — La Selecta (@LaSelecta_SLV) April 13, 2021

LOS RIVALES

La Azul quedó en el grupo B y sus rivales serán Bahamas, Guatemala y República Dominicana. Al respecto, Rudis calificó a sus contrincantes como "complicados".

"La fe la tenemos que mantener siempre de llegar al último partido de clasificación a la copa del mundo. Los rivales siempre son complicados, como le he dicho a otros colegas, independientemente con quién nos toque , las selecciones se engrandecen con El Salvador porque saben que derrotarnos es mucha ganancia, entonces todos los partidos son a muerte", concluyó.