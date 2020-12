Selección de fútbol de El Salvador tuvo su primera práctica para el juego ante Estados Unidos

La selección de fútbol de El Salvador tuvo su primera práctica en las canchas de entrenamiento del estadio Inter Miami en Fort Laudardale de cara al partido amistoso contra Estados Unidos, programado para el miércoles 9 de diciembre a las 6:30 de la tarde.

El Salvador no tuvo preparación previa para encarar su partido ante una selección de Estados Unidos que no tendrá su máximas figuras y estará plagada de jugadores de MLS.

En el país, De los Cobos logró concentrar los jugadores que militan en la liga local apenas unas horas antes del viaje y a diferencia de otras ocasiones no hubo "microciclo".

"Este partido me va a servir para evaluar a los jugadores, para ver cómo se encuentra y retomar nuestra idea de juego porque la gente ya estará pensando en que hay que ganarle a Estados Unidos. No hemos trabajado en todo el año, no hemos entrenado en todo el año y está situación me hace respaldarme, sobre todo físico-técnico, en el el trabajo de los equipos", dijo el técnico a Radio YSKL.

"El resultado no es el propósito, no es un partido de eliminatoria, no es un partido oficial, es un partido amistoso que a nosotros nos llega en circunstancias especiales y sin poder entrenar, pero me entusiasma mucho porque es un reto", recalcó el estratega mexicano originario de Heroica Matamoros, México.

Carlos de los Cobos viajó a territorio norteamericano con 11 jugadores locales y allá se incorporarían los ocho legionarios, entre ellos Darwin Cerén que fue de los primeros en llegar a Florida.

Por tratarse de un partido fuera de la fecha FIFA y problema de visas, el técnico mexicano Carlos de los Cobos no podrá contar con todos los jugadores que hubiera querido y de última hora modificó la lista.

No pudo viajar por tener la visa vencida el portero Benji Villalobos y por lesión quedó descartado Juan Carlos Portillo, jugador del Alianza. De último momento convocó al guardameta Óscar Pleitez, del Metapán y a Rubén Marroquín, de Alianza FC.

La FESFUT compartió imágenes de la primera práctica en el Inter Miami.

Selección Nacional de El Salvador, realizó su primera práctica en la canchas de entrenamiento del Inter Miami CF. pic.twitter.com/FtsAxfNCNk — La Selecta (@LaSelecta_SLV) December 7, 2020

Para El Salvador será apenas el segundo partido del presente año luego de jugar contra Islandia en enero, duelo que llamó la atención por ser considerado "partido de entrenamiento" donde la Azul no ganó ni perdió punto spara el ranking de la FIFA.

El Salvador perdió por 1-0 el partido de entrenamiento el cual tuvo como sede Carson, California.