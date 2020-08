Selección de Panamá se propone crear una 'burbuja' de trabajo con 30 jugadores

El hispano danés Thomas Christiansen, nuevo seleccionador de Panamá, anunció este miércoles en su primera comparecencia ante la prensa que se plantea crear una 'burbuja' para trabajar con, al menos, 30 de los 60 jugadores que ya tiene en su radar.



"Podemos entrar en una burbuja con 30 jugadore en 45 días, tenemos tiempo para trabajar", manifestó durante una entrevista telemática.



La sede panameña de la burbuja, una modalidad implantada por la NBA y las Grandes Ligas, estaría en las provincias centrales, precisó el entrenador de 47 años, dijo el nuevo entrenador, quien declaró que su "mayor reto" es llevar a Panamá a la fase final de su segundo Mundial absoluto después de la experiencia en Rusia 2018.



Christiansen reveló que pasó en Panamá tres años de su infancia debido a compromisos laborales de su padre y que en ese tiempo conoció a Rommel Fernández, uno de los referente del fútbol panameño en Europa, motivos que le generaron "la ilusión de dirigir" la selección absoluta.



"Siempre ha habido un vínculo y en el momento que se me ofreció la oportunidad, me atrajo mucho", dijo.



Christiansen fue presentado hoy como seleccionador absoluto en sustitución del argentino Américo Gallego, quien abandonó el cargo en abril pasado ante la incertidumbre desatada por la pandemia del nuevo coronavirus.



Manifestó que le convenció también el proyecto de trabajo que le presentaron los directivos de la Federación Panameña.



"Me atrajo más el proyecto que me presentaron, las ganas de crear algo para el fútbol y me siento capacitado para llevar a Panamá a un nivel más alto", dijo.



"No hay nada mas bonito para un técnico que llevar a una selección al Mundial. Ese es mi mayor reto, pero también trabajar por el fútbol en Panamá y dejar un legado", indicó.



Sobre las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, que deben comenzare en octubre próximo, Christiansen aseguró que "hay tiempo para trabajar", aunque matizó que sin dejar de preservar la salud de los jugadores ante la pandemia. De allí su propuesta de establecer una 'burbuja' de trabajo.



Adelantó que ya tiene una lista de 60 jugadores preseleccionados, una labor que, admitió, emprendió desde el día uno que supo que Panamá tenía intereses en ofrecerle el cargo.



Anticipó que los jugadores que "tienen capacidad, compromiso y talento" podrán estar en su liga, independiente de su edad y de los comentarios previos a su contratación.



"Los jugadores tienen que saber dónde están y por qué están, tomárselo en serio, para ganarse el sitio para la convocatoria, trabajar como si fuera la último llamado a la selección y que al entrar a la cancha tengan la misma ilusión que tengo yo", señaló.



Reconoció que en Panamá hay muchos jugadores con peso en la selección, pero "esos jugadores mayores que tienen que adaptarse y los jóvenes que deben aprender de los de experiencia... Hay que tener un balance".