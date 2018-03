Selección de México dijo no a la invitación para Copa UNCAF de fútbol playa

La selección de México de fútbol no aceptó la invitación para disputar la Copa UNCAF de fútbol playa que se disputará en El Salvador del 29 al 31 de marzo próximo.

De acuerdo con el secretario general de la UNCAF, Mario Monterrosa, la Copa UNCAF tendrá la participación de El Salvador, Costa Rica y Panamá, ya confirmados y se realizó la invitación al equipo mexicano así como a Estados Unidos.

Pero en le caso de los aztecas, el seleccionador azteca Ramón Raya indicó que en las últimas horas se contestó de manera negativa de parte de FEMEXFUT a UNCAF.

En plática con EL GRÁFICO, Raya indicó que para esas fechas de la competencia regional sus jugadores tienen otros compromisos, por lo que no podrán comparecer.

"Es la misma historia. En semana santa no podemos. Mis jugadores son futbolistas, en México no hay fútbol de playa. Mis jugadores juegan en diferentes ciudades y les pagan por jugar. En Semana Santa es cuando más dinero hacen. Entonces no tengo cómo obligarlos a ir y cómo conformar un equipo competitivo. Sería una falta de respeto llevar a jugadores nuevos a una competencia tan importante. Sería también una falta de respeto a la selección". indicó Raya en charla con EL GRÁFICO desde tierras aztecas.

Ante la respuesta adversa, Monterrosa tendrá que quedar a la espera de la respuesta de la US Soccer, selección que ya ha sido invitada anteriormente para otros torneos en el país.

Por ahora México ocupa el primer lugar de la CONCACAF en el ranking de Beach Soccer Worldwide. Le sigue el equipo nacional que no va a una Copa del Mundo desde Tahití 2015.