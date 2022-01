Selección de El Salvador tuvo cinco casos de covid-19 al comienzo de la concentración

Hugo Ernesto Pérez, técnico de la selección de El Salvador, informó que hubo cinco casos positivos de Covid-19 al comienzo de la concentración de la Azul en las instalaciones de la FESFUT. Según el seleccionado cuatro jugadores están recuperados y solo está pendiente uno de recuperación.



La azul y blanco viajará el 19 de enero cara al viaje a Estados Unidos para completar el campamento en Indianápolis y encarar el partido de la eliminatoria mundialista del 27 de enero contra el combinado norteamericano.



"Lo que está pasando ahorita es que nosotros en el campamento tuvimos cuatro casos y todavía sigue un caso que tenemos que esperar que salga, pero el protocolo es igual lo que pasa que en diferentes países el protocolo ha cambiado por ejemplo en Estados Unidos es a 10 días, hoy es entre cinco o 7, pero es bien difícil de predecir porque podés estar bien un día o tres días y de repente ya estás contaminado. Lo que estamos haciendo nosotros son exámenes para que cuando viajemos no tengamos ningún problema:", dijo el ex mundialista con la selección de Estados Unidos.



Pérez también adelantó que tendrán un partido amistoso previo al juego ante Estados Unidos el 27 de enero en Columbus.



"Nos vamos el 19 de enero y tendremos un amistoso el 22 a puerta cerrada, lo está arreglando la gente allá en Estados Unidos y pero si jugamos el 22 de enero. Según tengo entendido es un sparring que México tuvo pero no puedo decirte si es equipo profesional de la USL, Universidad o Academia en Indianápolis", expresó.



El seleccionador también mencionó que habrá rotación de jugadores para los partidos de enero y febrero en la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022.



El Salvador retomará la eliminatoria el 27 de enero con el juego ante Estados Unidos en Columbus, el 30 enfrentará a Honduras en San Pedro Sula y el 2 de febrero recibirá a Canadá en San Salvador



El seleccionador no pudo precisar cuándo contará con todos los legionarios de cara al fogueo del 22 de enero.



"El problema es el asunto del Covid-19 que anda dando otra vez, esperamos que si podremos contar con ellos pero hasta el 19 de enero que salgamos no estamos seguros, tienen que hacerse exámenes los que vienen de afuera", mencionó en el programa radial.

