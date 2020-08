Selección de El Salvador podría volver a los trabajos presenciales dentro de dos semanas

Los analistas deportivos de El Gráfico TV hablaron este martes sobre el posible inicio de trabajos de la selección nacional de El Salvador para encarar la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022, la cual se realizará en las ventanas FIFA de octubre y noviembre.

Aún con las dudas que genera la situación de salud por la pandemia de Coronavirus en la región, CONCACAF ha programado el inicio de la primera ronda clasificatoria a Catar 2022. FESFUT espera ahora el aval del Ministerio de Salud e INDES para que el combinado mayor trabaje en cancha en el cierre del mes de agosto.

En el debate entre Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Marcelo Betancourt se trataron todos los puntos de vista sobre este tema, como la cesión de los jugadores por parte de los equipos de primera división, la realización del torneo Apertura 2020 y por supuesto, las condiciones sanitarias en las que se podría generar los primeros entrenamientos del combinado nacional dentro de dos semanas.

“Tenemos información que hemos recolectado con fuentes que gozan de todo nuestro crédito. La Federación no solo tiene planeado reunir a los jugadores, organizar una serie de trabajaos para la eventual doble fecha de octubre, la Federación convocaría a los jugadores, los concentraría en el albergue en condiciones especiales y habría solicitado la autorización a las autoridades deportivas del país (INDES). Esto deja claro la intención de la FESFUT de competir en las eliminatorias y de hacerlo incluso en octubre”, inició la plática Cristian Villalta.

“Así como tanto los fichajes de FAS, Águila, así como el regreso del fútbol nacional, para mí son construcciones de castillos en el aire. No he visto un plan aterrizado y no tenemos certeza de lo que pasará en unas semanas, ni mucho menos en un mes. Es muy complicado para mí por la situación que estamos pasando por lo de la pandemia, es muy difícil planificar respecto al fútbol y es volver hacer un castillo en el aire”, opinó Marcelo Betancourt con respecto a como recibió la noticia.

“Distinto sería que tuvieran una convicción sobre qué es lo que quieren hacer y hacerlo a pesar de la pandemia, por eso la ayuda de la FIFA, tienen que buscar todos los mecanismos posibles para que el jugador esté sano y que la maquinaria del fútbol siga avanzando, pero no veo convicción de la FESFUT, ni de los directivos de la primera división, mientras no haya convicción será otro castillo construido en el aire”, recalcó el panelistas Betancourt.

“Hemos estado a mezclar la administración del fútbol con los resultados. Tenemos que aprender a diferenciar, lo bueno y lo negativo. Lo bueno es el regreso, vamos a esperar si la administración del fútbol tiene la capacidad. Lo financiero a lo tiene, lo del protocolo de salud hacia la convocatoria de 20, 30 jugadores de selección nacional, tiene recién re-inaugurado un mini-hotel alrededor del albergue federativo, que también puede recibir condiciones para que jugadores tengan el mínimo porcentaje de contagiarse”, fue la postura del Eugenio Calderón.

“Lo malo es que solo ese 20 o 30 podrán volver a la nueva normalidad y más de 300 se quedarán en el limbo, que con esta noticia dicen, bueno jugador de selección nacional, por lo menos voy a solventar mi crisis de estos últimos cuatro meses. Vamos a tener selección, pero no liga, deben de tener mucho cuidado, yo creo que deben de tomar decisiones, porque si la liga no regresa, la Federación no se tiene que quedar de bajos cruzados, si CONCACAF decide jugar en octubre, tenemos que prepararnos para ello”, subrayó el Chele Calderón.

FESFUT LLAMÓ A FIFA

Los panelistas hablaron sobre la circular de FIFA que data del 9 de agosto, donde señala a cinco países, entre ellos El Salvador, que no han establecido fechas de inscripción de contratos para el segundo semestre de este año.

“El Salvador ya se comunicó con FIFA y ha dejado en el aire el tema de inscripción de jugadores para el torneo Apertura 2020. Esto es un primer dato novedoso, El Salvador se comunicó con FIFA y le dijo que es imposible precisar, establecer una fecha para la inscripción de jugadores, tú como gobierno de fútbol le comunicas con FIFA y le dices que ha cambiado las condiciones del país y FIFA te puede decir pendiente, esto es fuerte para los futbolistas salvadoreños, un baño de realidad, muchos planes podrían estar haciendo la primera, segunda y tercera, pero el gobierno del fútbol en El Salvador nos expresa que todavía no tiene clara la fecha de inscripción de jugadores”, señaló Cristian Villalta.

“En su circular, la FIFA estableció que ningún jugador, técnico o equipo está obligado a atender una convocatoria de selecciones, pero esa era para los meses de marzo y abril, es decir, para las ventanas que vienes FIFA no ha dicho nada, eso quiere decir que hay una obligación de jugar en octubre”, destacó Cristian.

