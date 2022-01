Selección de El Salvador jugó contra Racing Junior previo al viaje a Indianápolis

La selección de fútbol de El Salvador tuvo su segundo partido de entrenamiento el fin de semana contra el Racing Junior de la segunda división previo a su viaje a Indianápolis, donde tendrá un campamento de cara a los juegos de la eliminatoria mundialista.

La azul y blanco viajará el 19 de enero a Indianápolis, donde estará concentrada más de una semana antes del partido contra Estados Unidos del 27 de enero en Columbus.

El juego se disputó en el estadio Las Delicias de Santa Tecla y varios de los legionarios fueron parte del encuentro. Fue a puertas cerradas tanto para aficionados como para medios de comunicación.

Hugó Pérez, técnico de El Salvador, explicó que estos juegos de entrenamiento son positivos.

"A mí me sirven para ver las cosas que hemos hecho en los entrenamientos, hacia dónde vamos. Son para ajustar lo qué vamos a hacer porque no puedo enfrentar a Estados Unidos sin haber practicado lo que yo quiero hacer solo porque no tengo un partido internacional contra una selección fuerte. Con el covid han cambiado las cosas y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que en este momento estamos viviendo", explicó en el Güiri Güiri al Aire del pasado jueves.

El Salvador también sostuvo un partido amistoso ante Atlético Marte el 12 de enero.

Un doblete de Christian Gil le dio la victoria al combinado que dirige Hugo Pérez ante un Atlético Marte que estaba cerrando su pretemporada de cara al Clausura.

El partido entre ambas escuadras se llevó a cabo en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana con la particularidad que fue a puertas cerradas tanto para aficionados como para medios de comunicación.