Selección de El Salvador en Toronto: "Técnico de Canadá ve a El Salvador como un equipo muy difícil"

El partido de la selección de El Salvador ante Canadá en el BMO Field de Toronto fue uno de los temas del Güiri Güiri al Aire del martes y para conocer detalles del ambiente en Toronto, los panelistas conversaron con el periodista Thomas Nef.

Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Orestes Membreño también pronosticaron sobre el partido de la selección nacional y abrieron el teléfono en cabina para escuchar los marcadores de algunos aficionados.

Sobre el juego de la azul y blanco ante Canadá, Thomas Nef dijo que ya se espera un BMO Field lleno y dio detalles de cómo estaría el clima para el día del partido por la tercera fecha de la octagonal.

"La selección de Canadá no había estado en televisión en más de cinco años, Media Pro agarró los derechos y eso ha ayudado muchísimo en la expectativa del partido. De los 15,000 boletos contra Honduras se vendieron 14,800 y para este partido está lleno. El fútbol acá no es lo más importante y la Federación de Canadá no ha promocionado este partido mucho pero de los 15,000 boletos se puede esperar que estará completo", explicó.

"La comunidad salvadoreña acá es más grande que la hondureña. Para este partido estará lleno y de los 15,000 boletos está todo vendido ya. Solo se pueden encontrar boletos en reventa", enfatizó el colega de raíces chilenas.

Thomas Nef también habló de cómo estaría el clima para este miércoles. "El verano es muy húmedo porque estamos al lado del lago, hay como 25 o 30 grados durante el día pero en la noche debería bajar de 22, 23 o quizá 19 o 20, un poco de viento por ahí".

El partido Canadá contra El Salvador está programado para este miércoles a las 5:30 de la tarde (hora nuestra) y 7:30 en territorio canadiense.

"Las cosas están muy parejas, México está por sobre el resto y el proceso de Berhalter y todas las estrellas que tiene Estados Unidos no ha podido aprovecharlo al cien por ciento...Canadá tiene dos jugadores por puesto, es algo nunca visto antes...Esta es, lejos, la mejor selección que ha tenido Canadá y llegan a la final de la ronda de Concacaf por primera vez en 27 años y muchos canadienses están teniendo muchos minutos en la MLS", comentó Nef.

Canadá suma dos empates en la octagonal tras un 1-1 ante Honduras e idéntico marcador ante Estados Unidos como visitante.

"John Herdman no suelta los brazos y ve a El Salvador como un equipo muy difícil, de hecho no ve a ningún equipo de la octagonal como un equipo fácil; no importa si Canadá tiene jugadores de clase mundial y jugando en el extranjero. Lo ven como una oportunidad única porque Canadá va a albergar el Mundial 2026 ", comentó Nef a la mesa más redonda.

"Estamos hablando de dos selecciones que tienen muchísima hambre para darle algo para celebrar a sus aficiones", dijo.