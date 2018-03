Seis meses de sanción para presidente de Leones de Occidente

La comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) notificó este viernes a la dirigencia de la segunda división la sanción de seis meses de suspensión para el presidente de Leones, Maximiliano Martínez por no haber presentado pruebas del supuesto amaño de partido ante Once Municipal, disputado hace más de dos semanas.



Al directivo del plantel occidental también se lo sancionó con $250 de multa, según un integrante de comisión disciplinaria que pidió reserva de su nombre.



"Nosotros citamos al presidente de Leones por las declaraciones que dio luego del juego ante Once Municipal, pero cuando llegó a la cita, él manifestó que no era se ese juego que tenía pruebas. El se refería a que tenía pruebas del juego anterior. Luego lo citamos por dos semanas más y no llegó. Se le está sancionando por no dar las pruebas que él dice que tiene. Tengo entiendido que esto se ha certificado a la Fiscalía se parte de la FESFUT, pero no estoy seguro de eso. Eso (amaño de partidos) ya es penado", indicó el integrante de la comisión disciplinaria que conversó con EL GRÁFICO.



Sobre la notificación de este caso a la Fiscalía, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, confirmó que se hizo efectivo. "Lo hicimos para que la Fiscalía preste atención sobre el caso", indicó Pérez.



Por su parte, el dirigente sancionado reconfirmó el castigo impuesto por la comisión disciplinaria. "Ellos (Comisión) querían que yo les entregara las pruebas de dónde estaban los amaños. Pero yo eso lo voy a hacer en público. Pero a mí no me han entregado nota de la sanción. Quiero que esto se investigue completamente este caso. Querían que yo apelara esta sanción y yo no quise. A mí,personas del directorio de segunda división me hicieron llegar la sanción para whatsapp. Pero yo voy a dar la grabación a los medios de comunicación. Si se los soy solo a ellos, se van a quedar callados sin hacer nada", apuntó Martínez en plática con EL GRÁFICO.