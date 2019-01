Seis equipos ya se inscribieron para el Clausura 2019

Los equipos de Pasaquina, Águila, Jocoro, FAS, Luis Ángel Firpo y Audaz quedaron debidamente inscritos el pasado viernes para participar en el torneo Clausura 2019 luego de recibir por parte del departamento jurídico de la FESFUT su respectivo aval federativo que los faculta a finalizar la temporada 2018-2019 al presentar la documentación respectiva para su debida inscripción.

“Gracias a Dios ya tengo la constancia de inscripción federativa, no tuvimos ningún problema y como Pasaquina estamos listos para participar en el Clausura 2019. Por el momento se mantiene toda la base de jugadores, solo resciliamos al paraguayo Arnulfo Colman y tenemos dos jugadores a prueba que el técnico Eraldo Correia dará su opinión el próximo lunes si ambos se quedan o no entran en su idea táctica”, externó Eduardo Somoza, representante del equipo unionense ante la Primera División.

El dirigente oriental aseguró que “los Burritos” mantendrán como sede el estadio Marcelino Imbers de la ciudad Puerto de La Unión.

“Estamos contentos de estar en La Unión, agradecidos con el alcalde Ezequiel Milla, ha invertido en mejoras en el estadio Marcelino Imbers, agradecidos por la confianza y el apoyo que hemos recibido por parte de la alcaldía municipal y de los aficionados unionenses y mantendremos como sede el estadio de La Unión”, enfatizó el también ex presidente de la liga mayor.

Sobre su debut el próximo domingo 13 en Santa Tecla ante el vigente campeón de liga, Somoza afirmó que “nos toca enfrentar al campeón Santa Tcvla en la primera fecha, tenemos esa espinita que nos empató en el último minuto a dos goles en el torneo pasado en Las Delicias, el domingo 13 vamos de nuevo a enfrentarlos en su estadio y llegaremos con la idea de botar ese invicto que ellos tienen en su estadio.”

Por su parte, Águila fue el segundo equipo en quedar debidamente inscrito en la fecha estipulada por la FESFUT para realizar los trámites respectivos.

“Águila ha quedado debidamente inscrito ante la FESFUT y ya obtuvimos la certificación donde ellos avalan nuestra participación en el Clausura 2019, no tuvimos ninguna observación sobre los documentos que presentamos, no tuvimos contratiempo para obtener la solvencia federativa”, destacó Óskar Cruz, vicepresidente del equipo emplumado.

El también secretario de la primera división confirmó que el equipo negro naranja mantiene la base el Apertura 2018 y recordó que “tuvimos 11 bajas y estamos incorporando en la nómina al ecuatoriano Richard Mercado y al central colombiano Andrés Quejada, lo mismo que al lateral Walter Ayala procedente de FAS y a Franklin Turcios, volante de contención que le prestamos a Firpo en el torneo pasado; también renovamos el contrato de Santos Ortiz”, acotó.



COMPLEMENTO

Jocoro, FAS, Firpo y Audaz completaron por la tarde del pasado viernes sus documentos a presentar al departamento jurídico de la FESFUT y todos quedaron debidamente registrados para participar en el próximo torneo liguero que arrancará la próxima semana.

“Ya agarramos la solvencia de la FESFUT, es un hecho, un par de pequeños inconvenientes que logramos solventar y estamos listos para participar en la liga”, destacó Modesto Segocia Torres, presidente de Luis Ángel Firpo.

El equipo manudo era duda para obtener su inscripción federativo a raíz de las demandas que acumulaba de parte de tres de sus jugadores tras cancelar un día antes los salarios atrasados al plantel ultralempino que afectó en gran medida el rendimiento en el torneo anterior donde quedaron últimos con 12 puntos.

“En realidad el cuerpo técnico (encabezado por el nacional Asdrúbal Flores) sigue, teníamos a tres jugadores que nos demandó, pasamos todos los procesos hasta recibir la sentencia en contra y ya se le ha cancelado lo demandado, lo importante es que Firpo está solvente, estamos en el proceso de contratar jugadores, hay personas que no saben lo difícil que es inscribir a un equipo en liga mayor y ojalá nos puedan apoyar de verdad en el nuevo torneo”, acotó el dirigente usuluteco.

El pope de los usulutecos confesó que ante la FESFUT “inscribimos solo a 16 jugadores ya que los tres extranjeros están fuera del país, no he recibido informe del cuerpo técnico a qué jugador nacional vamos a inscribir a futuro”, señaló; además de mostrarse sorprendido por el nuevo calendario de juegos para el Clausura 2019 del cual no se dió cuenta de su realización.

“Vamos a visitar a FAS en Ahuachapán, apenas me he dado cuenta que seremos visita en la primera fecha para luego recibir en casa al Águila”, aseguró. “Pido a los aficionados que puedan ayudar al plantel que lo hagan, el equipo va saliendo poco a poco y sería bueno no recibir solo críticas o insultos sin conocer la interna del equipo, seguiremos jugando en Usulután aunque haremos una encuesta con cuatro diferentes horarios para conocer qué hora será el que conviene, estarán en las redes sociales del equipo”, adelantó.

Finalmente el nuevo presidente de Audaz, Roberto Campos, aclaró que junto a Luis Ángel Firpo dejaron toda la documentación requerida en el Departamento Jurídico de la FESFUT y que será hasta el lunes que dicha dependencia bajará esos documentosd a la liga mayor.

“Las nóminas están en revisión por parte del jurídico y por el momento no se ha encontrado alguna observación, entiendo que hasta el lunes se bajarán del jurídico para su respectiva publicación en la liga”, indició.

Para el lunes están citados los equipos de Sonsonate, Municipal Limeño, isidro Metapán, Alianza, Santa Tecla y A.D. Chalatenango para presentar sus respectivos documentos y buscar quedar inscritos en el Clausura 2019.