Seis equipos en la liga mayor estrenarán técnico en el Apertura 2020

El Apertura 2020 que arranca este sábado con tres partidos vespertinos y uno nocturno nos presentará novedades en el banquillo de la mitad de equipos de la primera división.

Tres técnicos argentinos, un mexicano, un español y un solo salvadoreño estarán al frente por primera vez en este inicio de temporada, buscando con su arribo brindarle la confianza y sus conocimientos tácticos a sus nuevos equipos para poder destacar en la liga.

Los argentinos Hugo "el Pampero" Coria en el Águila, Cristian "el Pájaro" Domizzi en Atlético Marte y Juan Sarulyte en el Santa Tecla se unen a la legión de nuevos técnicos en la temporada 2020-2021 junto al mexicano Bruno Martínez en el Once Deportivo, Juan Cortés en Alianza y el criollo William Renderos Iraheta en Firpo.

''Llegamos con la misma ilusión de siempre, buscando devolverle al equipo su historia y brillo, llego con los mejores deseos para que Águila destaque como siempre lo ha hecho", aseguró Coria tras arribar al país el pasado lunes de los Estados Unidos.

Con 59 años de existencia, el cordobés nacido en la Ciudad de Río Cuarto un 1 de abril de 1961 dijo al arribar a San Miguel que “Todos los retos son tomados con responsabilidades, sobre todo por pertenecer a C.D. Águila, uno no es una simple persona que llega por primera vez, tenemos tanta historia como jugador, como entrenador que venir acá es como estar en casa, cada etapa que he vivido acá la he tomado con profesionalismo, responsabilidad y seriedad como se debe tomar y esta vez no será la excepción" apuntó el timonel argentino que tomará a los emplumados por quinta vez en su carrera como técnico desde 1999.

Por su parte, Atlético Marte será el único equipo en primera división que presentarán a un entrenador que se estrena en el fútbol nacional: Cristian Eduardo Domizzi.

El rosarino de 51 años nacido el 9 de julio de 1969 llega por primera vez a tierra centroamericana luego de su exitosa carrera como futbolista activo en su natal argentina y en México y haber dirigido desde el 2007 a 11 diferentes equipos de la segunda y tercera división de Argentina .

"Hemos visto videos, averiguando de los nuevos jugadores que han llegado al equipo, los demás jugadores los he analizado de manera individual, algunos son del equipo (que estuvo en segunda) como Montes, Guevara, Rauda, uno tuvo la posibilidad de contactarse con personas de El Salvador cuando estuve en Argentina y me he empapado de todo", admitió el estratega que arribó al país el pasado 1 de octubre y que ha estado en los últimos tres amistosos del equipo bandera.

Mientras que la dirigencia de Santa Tecla se decantó en el argentino Juan Andrés Sarulyte para sustituir a su paisano Osvaldo "el Pichi" Escudero como timonel del equipo periquito luego que el ex mundialista sub 2o de Japón 1979 decidiera quedarse en Argentina junto a su familia por el tema de la pandemia.

Nacido un 18 de abril de 1962 en Buenos Aires, el estratega gaucho de 58 años que comenzó a dirigir en nuestro país en el Clausura 2011 cuando se hizo cargo del Once Municipal de Ahuachapán reconoció que su decisión de tomar las riendas del equipo tecleño es muy importante dentro de su carrera como entrenador.

"Asumimos la responsabilidad de tomar al equipo porque me parece que posee un plantel de calidad, hay juventud de dónde formar y esos retos me gustan. Digo que Santa Tecla mostrará un juego atrevido con los jóvenes que posee, sé que puedo asombrar" destacó el técnico argentino quien dirigió al Jocoro hasta la séptima jornada del torneo Clausura 2020.

EL RESTO DE LA LISTA

También los equipos de Alianza, Luis Ángel Firpo y Once Deportivo tendrán nuevo inquilino en su banquillo para el Apertura 2020.

El andaluz Juan Cortés Diégues dirigirá a su tercer equipo en el fútbol salvadoreño luego de hacerlo con Independiente de San Vicente y con el Once Deportivo de Ahuachapán donde demostró su versatilidad táctica dentro del campo de juego con dos equipos que generalmente deambulan de la media tabla hacia abajo y que gracias a su mano los hizo brillar.

"Asumo esta responsabilidad como lo es, una enorme oportunidad de estar en un equipo con mucha historia y que me obliga a dar lo mejor que sé que aún no he dado en El Salvador. Las experiencias que he logrado sumar con Independiente y con Once Deportivo me tienen acá y trabajaré para quedarme mucho tiempo", aseveró el estratega nacido en la ciudad de Jaén hace ya 36 años.

Entre tanto, el mexicano Bruno Martínez Silva, ex asistente técnico del propio Cortés Diéguez tanto en el Independiente como en el Once Deportivo, toma las riendas del equipo fronterizo luego que su dirigencia apostó por la persona que ha estado más cerca del estratega español y que con su partida hacia el Alianza no dudará en mantener la continuidad de esa mancuerna que formó con el estratega europeo quien fue el que lo trajo al país.

"Agradecido con la dirigencia del Once Deportivo por la confianza depositada en mí. Eso me compromete mucho con ellos, con los jugadores y conmigo mismo", acotó.

Mientras que el capitalino William Renderos Iraheta aceptó el reto de dirigir al Firpo en su retorno a la liga mayor luego de su descenso en el Clausura 2019.

El ex seleccionado nacional de 49 años admitió que "no dudé en tomar a Firpo, aparte que mi retorno a Usulután pro ahora como técnico me compromete con su afición a la cual siempre he admirado", destacó el timonel que dirigió hace un año al Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima.

Por los demás, el resto de equipos han confiado en la continuidad de sus cuerpos técnicos sabiendo que en este nuevo formato de competencia pueden tomar ventaja.

El izalqueño Juan Ramón Sánchez dirigirá su tercer torneo corto de manera consecutiva con el AD Chalatenango, el unionense Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez sumará su segundo torneo consecutivo en el banquillo del FAS.

De igual manera el guadalupense Carlos Ernesto Romero, quien llegó a dirigir a los fogoneros en la fecha 11 del torneo Clausura 2020 tras hacerlo tres años atrás sumó apenas su segundo partido con los morazánicos en su segundo torneo consecutivo luego de su paso corto en la liga profesional de Guatemala.

Mientras que el quelepense Víctor Manuel Coreas sigue como principal del Isidro Metapán en su segundo torneo consecutivo.

El tecleño Álvaro Misael Alfaro seguirá un torneo más en las filas de

Municipal Limeño tras llegar al equipo unionense en el Clausura 2020 y el uruguayo Rubén Fernando "Polillita" Da Silva sumará su cuarto torneo corto al hilo al frente del equipo sonsonateco tras llegar al cierre de la primera vuelta del torneo

Clausura 2019 en sustitución del técnico nacional Omar Antonio Pimentel.

TABLA

NOMBRE EQUIPO PAÍS

Hugo Nolberto Coria Águila ARG/ESA

Juan Cortés Diéguez Alianza España

Cristian Eduardo Domizzi Atlético Marte Argentina

William Renderos Iraheta Luis Ángel Firpo El Salvador

Bruno Martínez Silva Once Deportivo México

Juan Andrés Sarulyte Santa Tecla Argentina