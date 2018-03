Seis equipos clasificados a cuartos de final tras la jornada 20

Este es el dibujo tactico de "Carucha" Corti #DaleCampeón pic.twitter.com/lVYK2mjOJ2 — Santa Tecla FC (@santateclafc) April 20, 2017

#LaPreviaAguilucha | Así el once inicial que manda nuestro DT Jorge Casanova para el partido contra Chalatenango FC. ¡#VamosÁguila! pic.twitter.com/Kxz73ZoM3X — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) April 20, 2017

En La Caldera nos Encontramos Pampero#Unidos_Jugamos_Unidos_Triunfamos pic.twitter.com/RBN7GeP1zk — CD Luis Ángel Firpo (@CDLAFirpo) April 19, 2017

Seis equipos terminaron la jornada 20 con el boleto a los cuartos de final del Clausura 2017 en el bolsillo. A Alianza se unieron, Águila, Santa Tecla, Isidro Metapán, Luis Angel Firpo y FAS luego de los resultados obtenidos este miércoles, día en el que Universidad de El Salvador regresó al sótano tras perder ante los albos y la victoria que obtuvo Dragón, de manera sorpresiva, sobre Santa Tecla.Los mitológicos tratarán de presionar a la UES en la pelea por no descender. Para ello deben vencer hoy a Santa Tecla.En los tecleños destaca el regreso del mexicano Joel Almeida a la portería del equipo luego de que se solventara el problema que tuvo el arquero con Roberto Domínguez, así como la lesión que le apartó hace seis semanas de los campos.Sin embargo, la reaparición del azteca no impidió a Dragón ponerse arriba en el marcador, en el segundo tiempo, luego del penalti que cobró José Manuel González, luego de una falta de Kevin Ayala sobre Alex López, cuando el reloj marcaba el minuto 70.AlineacionesLos tigrillos todavía no han sido contudentes en el ataque pero esta noche esperan poder a la senda de la victoria tras empatar ante Dragón en la jornada pasada, mientras que Limeño viene de ganar a Pasaquina.Los tigrillos son los que han tenido el control de la pelota y las mejores llegadas a la meta rival, como la chilena que intentó Jairo Henríquez con la que casi abre el marcador.Pero los tigrillos tuvieron que esperar para poder conseguir su cometido de ponerse en ventaja con el gol de Allan Murialdo, al minuto 63, luego de un centro de Sebastian Medaglia.Alineaciones:Aunque los jugadores del plantel norteño se encuentran en una crisis económica han intentado plantar cara y luego de salvar la categoría esperan poder seguir haciendo méritos para subir en la tabla. Hoy los norteños se enfrentan al Águila que espera completar hoy el pase a cuartos de final.Alineaciones:Los pamperos esperan dar un paso a los cuartos de final, ante un Sonsonate que ya está fuera de toda pelea y ya piensa en el próximo torneo.Pero Firpo tiene como objetivo meterse en los cuartos de final de la manera más solvente posible por lo que salió a buscar la victoria desde el minuto uno, aunque tuvo que esperar hasta el 39 cuando el colombiano Jhonny Ríos abrió el marcador.Pero antes de que cerrara el primer tiempo Sonsonate llegó al empate por medio de un tiro de penalti que cobró Iván Barahona, después de habe sufrido él mismo la falta que derivó en la sanción.Y ya en el segundo tiempo, Marcos Rodríguez dio la sorpresa al poner en ventaja a los cocoteros.Pero en el último minuto del descuento el panameño Nicolás Muñoz estuvo atento para recuperar un rechazo del portero Julio Martínez y poner el 2-2 que le permite a los pamperos llegar a los 30 puntos y tener asegurada la clasificación a los cuartos de final.AlineacionesLos albos son líderes indiscutibles del torneo y desde hace algunas jornadas solo piensan en la siguiente fase, mientras que los escarlatas buscan poner tierra de por medio en la pelea por no descender.El juego era muy parejo en el primer tiempo, pero lo llegó a desnivelar Juan Carlos Portillo con el tanto al minuto 31.