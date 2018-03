Seis de las principales Ligas europeas pueden tener campeón el fin de semana

Seis de las principales Ligas Europeas, Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Holanda y Bélgica pueden tener campeón este fin de semana.----------West Bromwich Albion-ChelseaCon 7 puntos de ventaja sobre el Tottenham a falta de tres partidos, el Chelsea puede celebrar el viernes la conquista de su sexto título de Liga si vence al West Bromwich Albion, octavo clasificado, en The Hawthorns. En caso contrario, deberá esperar hasta el domingo, cuando el Tottenham recibe al Manchester United y confiar en una ayuda de su extécnico José Mourinho.--------Benfica-Vitoria de GuimaraesEl Benfica se juega en el estadio de La Luz la posibilidad de revalidar el título de Liga, el trigésimo sexto de su historia y cuarto consecutivo. Con cinco puntos de ventaja sobre el Oporto a falta de dos jornadas, el conjunto de Rui Vitoria puede festejar ante su afición si gana al Vitoria de Guimaraes, ante quien también jugará la final de Copa el 28 de mayo, o el equipo de Iker Casillas no derrota al Paos Ferreira, en Do Dragao.-------Feyenoord-HeraclesWillem II-AjaxLa sorprendente debacle ante el Excelsior (3-0) privó al Feyenoord de Gio van Bronckhorst de la posibilidad de conquistar el título por adelantado. Ahora, en De Kuip necesita un triunfo ante el Heracles para celebrar una conquista que se le resiste desde hace 18 años, pero el Ajax, que juega contra el Go Ahead Eagles y tiene tan sólo un punto menos, está al acecho por si los nervios vuelven a hacer mella en los de Rotterdam.-------Brujas-AnderlechtEl clásico belga se convierte en una final y ofrece al Anderlecht, con cuatro puntos de ventaja a falta de tres jornadas, la posibilidad de vengar lo ocurrido la pasada temporada, cuando el Brujas se impuso por 4-0 y logró un título que se le había resistido durante once años.------Roma-JuventusLa Liga italiana también cuenta con su final anticipada. Nada mejor que un Roma-Juventus, para decidir un título que parece en manos del eufórico equipo de Massimiliano Allegri desde hace tiempo. Finalista de la Liga de Campeones y de la Copa, el Juventus se siente capacitado para lograr la Triple Corona. Con siete puntos de ventaja sobre el Roma y tres jornadas por delante, a la Juve le basta un empate para lograr su sexta Liga consecutiva.-------Mónaco-LilleEliminado por el Juventus en la semifinal de la Liga de Campeones, el Mónaco puede concluir la semana con una alegría. Con tres puntos de ventaja sobre el París Saint Germain y un partido (aplazado) menos, puede ser campeón por adelantado si derrota al Lille y el Saint Etienne le roba algún punto al París Saint Germain.