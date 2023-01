Segunda y Tercera División desconocen propuesta de organización de Copa Presidente

La Segunda y la Tercera División están a la espera de abordar el tema de la organización de la Copa Presidente con la Primera División.

Según el presidente de la Tercera división, Francisco Cruz, la liga “no ha tenido acercamiento con respecto a ese tema al momento”, no obstante, no descartan participar en una posible competición de Copa.

“Al momento la tercera división estamos a la espera de una buena coordinación con respecto a ese tema. O sea, no lo descartamos, desde luego”, indicó.

Con respecto al patrocinio de INDES con la Primera División, Cruz indicó que la postura de la Tercera División es que aceptan cualquier patrocinador que apoye al fútbol sin ninguna condición.

“Nosotros somos respetuosos del estatuto de FIFA, nos debemos a la estructura de la Federación Salvadoreña de Fútbol, respetando los estatutos de FIFA. Cualquier patrocinador que venga a apoyar sin ninguna condición, bienvenido sea”, manifestó.

Segunda División, con dudas

Por su parte, el presidente de la Segunda División, David Linares, aseguró que no tienen conocimiento sobre cómo se realizará la Copa Presidente,comentando que tampoco han tenido acercamientos con representantes de la Primera División.

“No tenemos postura porque no tenemos ni conocimiento. No tenemos nada. No podemos emitir una opinión porque no conocemos nada. La Primera División puede hacer lo que ellos quieran, tienen toda la libertad, pero las otras ligas, si es que nos tomaran en cuenta, tendríamos que conocer sobre qué va a versar la propuesta, pero nosotros no sabemos nada”, declaró.