Segunda división se encuentra en el limbo para el inicio de la nueva temporada

El directorio de la segunda división admitió que el desarrollo de la temporada 2020-2021 se encuentra en un limbo administrativo luego que recibiera el pasado miércoles una nota firmada por el Secretario General, José Pérez Guerrero, donde se les recordaba que para poder iniciar el torneo Apertura 2020 deberán tener al menos 14 equipos para autorizar la nueva temporada liguera.

"La liga está en el limbo gracias a la postura de la FESFUT por la nota de recordatorio que nos enviaron el pasado miércoles donde nos recuerda que el torneo deberá jugarse al menos con 14 equipos luego que ellos publicaran un día después la nota del Titán donde se le autorizaba su no participación ante solicitud del equipo de Texistepeque", destacó David Linares, presidente de la liga.

El también dirigente del equipo Brujos Mario Calvo de Izalco reconoció la importancia que tuvo la reunión virtual de los 12 presidentes de los equipos que han confirmado su participación realizada el pasado domingo donde se alcanzaron acuerdos importantes en pro de la liga de plata.

"Lo que puedo rescatar de la reunión virtual de presidentes de este mediodía (domingo) fue la unidad, ellos están conscientes que la unidad de la liga es vital, entiendo la postura de los que han dicho no a su participación ya que por su negativa estamos viviendo esta situación atípica", admitió el presidente de la liga de plata. "La segunda división presentará alternativas ante la nota recibida por la FESFUT donde se les recuerda que deben reunir 14 equipos para desarrollar la temporada 2020-2021", acotó.

Dicha solicitud será presentada este lunes al comité ejecutivo y entre las propuestas que acompañará la misiva al ente federativo está permitirles jugar con los 12 equipos que han confirmado su participación en la liga o incluso poder cumplir la cifra exigida la cual dependerá de la aprobación de la FESFUT ante la solicitud que hará el directorio de la segunda división.

"Sabemos que el comité ejecutivo no tendrá reunión este lunes, si no que hasta el jueves, por lo que siento que nuestra nota la leerán hasta ese día. Estamos preocupados que hasta esta fecha no hay indicios de conocer cuándo será la fecha de inscripción federativa porque los días pasan y al final exigirán correr a los equipos que alisten sus documentos", recalcó el dirigente.

Hasta la fecha la FESFUT no ha anunciado las fechas oficiales de inscripción federativa para los equipos de la segunda división aunque en la misiva del pasado miércoles al directorio de la segunda división señalan que podría ser entre el 1 al 9 de septiembre.

"Todos los equipos que están dispuestos a participar son sabedores de eso y espero que la fecha tentativa del 1 al 9 de septiembre no se realice para bien de la liga ya que no han tenido valor de decirnos de un solo si nos autorizan jugar o no el campeonato", recalcó Linares a este rotativo.

"En la nota que se enviará este lunes estamos solicitando que nos programen ocho días después de la fecha que ellos han planificado para poder solicitar la inscripción federativa la cual manifestó la misma FESFUT en la nota enviada a la liga el pasado miércoles donde exigen que sean 14 equipos en la nueva temporada", admitió el dirigente sonsonateco quien recordó a los federativos que "la liga maneja casi a 300 personas directas más todas aquellas de manera indirecta que generan trabajo en los equipos que han confirmado su participación. Ojalá nos autoricen pronto el inicio de la nueva temporada para bien de todas esas personas que se mueven con nuestra liga."