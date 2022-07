Segunda división maneja distintos criterios sobre la crisis del fútbol

La dirigencia de la segunda división, única liga que no atendió el llamado a reunión hecho por la primera división a las distintas fuerzas vivas de nuestro balompié el pasado fin de semana para hallar una solución a la crisis que vive nuestro fútbol explicó, a través de un extenso comunicado de siete páginas, las razones por el cual motivó su ausencia a dicha reunión y enumeró cinco puntos que a consideración de dicha liga se debe hacer para encontrar una solución legal antes que el plazo dado a conocer por la FIFA el pasado lunes venza para evitar la suspensión del fútbol nacional.

"No seremos parte de soluciones parche que no aseguren la continuidad del fútbol en nuestro país, tampoco en donde se promueva cometer actos que puedan contravenir la legislación vigentes y éstas a su vez, pueden agravar la situación con FIFA en un futuro" externó la segunda división al inicio de su comunicado oficial.

La dirigencia de la liga de plata interpreta que "necesitamos a todas luces seguridad jurídica para el buen funcionamiento del fútbol asociado", aseguró.

"Por lo tanto, debemos respetar los parámetros establecidos contenidos en los Estatutos de la FEFUT y FIFA para cuidar de mantener nuestra condición como miembro activo en dichas instancias. Cualquier decisión que se adopte o sea motivada bajo la influencia o presión de terceros viola el Art. 19 apartado 1 de los Estatutos FIFA" razonados los miembros de su junta directiva como razón primaria de la ausencia a la reunión del fin de semana.

La liga de plata interpreta que convocar un congreso, como principal objetivo del llamado hecho por Pedro Hernández, presidente de la primera división no esta apegado a la ley.

"Debemos aclarar que a la Segunda División nunca se le invitó. Las cosas se deben hacer en forma legal y nosotros no vivimos la legalidad en redes sociales, a nuestras oficinas no llegó ninguna invitación", dijo el David Linares, presidente de la segunda división.

Linares, quien ha sido electo por su liga para ser su representante en el próximo Comité Ejecutivo de la FESFUT y donde su cargo sería definido en la Asamblea de Fútbol del 16 de julio que fue suspendida, recordó que, en su opinión, tener representación de las estructuras es una cosa.

"Una valoración importante es que se estaba convocando a efectos de poder tramitar un congreso extraordinario que debe ir firmado por los delegados de cada estructura. Fue muy mal manejado el hecho que no sabía ni qué querían hacer".

Como presidente de la segunda consideró que "lo legal es lo primero. Se violenta desde que se tomaron las instalaciones de nuestra federación con la presencia policial y se siguió violentando con la usurpación que hace una Comisión Normalizadora que jamás iba a ser reconocida por FIFA", explicó.

Los cinco puntos que la segunda división expone en su comunicado oficial

1-Que los miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT sean habilitados nuevamente.

2- Que la PNC desaloje a su vez el edificio administrativo de la FESFUT y sea devuelto a las autoridades competentes.

3- Que se llame a los miembros convocados por el Comité Ejecutivo para desarrollar el Congreso Ordinario suspendido para que pueda desarrollar la agenda establecida.

4- Que se proponga al Congreso la adecuación de los Estatutos de la FESFUT con la Ley General de los Deportes.

5- Que la FESFUT sea reconocida jurídicamente por Ministerio de Ley por parte de la Asamblea Legislativa.

Linares interpretó que "todavía hay tiempo para que este congreso se lleve a cabo y después de eso que sean las nuevas autoridades las que vayan definiendo la situación legal ante las autoridades competentes para darle salida a la situación; Si solo se elimina la normalizadora pero no tenemos Comité Ejecutivo, tampoco vamos a tener fútbol esta semana", razonó.

RECHAZO A LA POSTURA

Tras el comunicado de la segunda división hecho públicamente el pasado sábado, nueve equipos de la segunda división: Municipal Limeño, Topiltzín, Corinto, Pipil y Atlético Balboa por la zona oriental, Ilopango, Marte Soyapango y Vendaval por la zona central, junto al Municipal Juayúa por el occidente del país, expresaron su desacuerdo al comunicado dado a conocer por la segunda división el mismo sábado en horas de la mañana.

"Como equipos afiliados a la segunda división agradecemos la decisión del comité directivo del INDES en interrumpir el funcionamiento de la Comisión Normalizadora para que sean las autoridades del fútbol nacional quienes puedan intervenir y dar pronta solución a la situación que vive nuestro fútbol", destacó su comunicado.

"Queremos aprovechar la oportunidad para aclarar que la postura del directorio actual de la segunda división difiere de la visión de cada uno de los presidentes y representantes de nuestros equipos", extensión los nueve equipos en discordia con el comunicado de la liga de plata.

Además, dos de esos nueve equipos brindaron sus puntos de vista en sus redes sociales.

"Con relación al comunicado de este día vertido en nombre de la Segunda División, queremos aclarar que dicha declaración no representa nuestra postura ante la situación actual que atraviesa nuestro fútbol" declararon los dirigentes de Limeño.

La dirigencia del equipo industrial declaró también en un comunicado de prensa que "la opinión de unos pocos no es la de todos los equipos que pertenecemos a la segunda división de nuestro fútbol nacional, razón por la cual pedimos la renuncia inmediata del directorio de la segunda división."

Por su parte, el actual técnico del Marte Soyapango, Ernesto Góchez Lovo, escribió en su cuenta en Twitter que "esta no es la postura de toda la segunda division, creo que este comunicado mejor hubiera sido a titulo personal de la persona que la escribió (y que) me reservo su nombre. Para mejorar nuestro futbol tenemos que poner todo de nuestra parte en lugar de poner pretextos absurdos", expresó el ex seleccionado nacional.

Erick Molina, experimentado jugador en liga mayor y ahora defendiendo los colores del Marte Soyapango aseguró en un tuit en su cuenta oficial que "esto más parece un capricho sin sentido, como segunda división no nos representan; si antes pusieron que vuelva el fútbol y ahora nos salen con esta barbaridad sean sensatos y coherentes necesitamos unión para sacar esto adelante juntos como salvadoreños y por amor a lo nuestro", afirmó en su cuenta en Twitter.