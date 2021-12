Segunda división espera resolución de comisión disciplinaria tras los incidentes en Ciudad Barrios

El directorio de la segunda división profesional que preside el empresario David Linares espera que este martes la comisión disciplinaria de la FESFUT dicte sentencia sobre los lamentables incidentes que se suscitaron en la cancha del complejo turístico “el Amatón” de Ciudad Barrios al final del partido de semifinales entre el local Cacahuatique que maneja el migueleño Omar Sevilla y el Marte Soyapango de Mauricio “el Tuquito” Alfaro.

Cacahuatique jugará la gran final de la segunda división este domingo a las 2 de la tarde en el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca tras vencer al Marte Soyapango en suelo migueleño. Los dirigidos por Omar Sevilla afianzaron el pase tras vencer 1-0 a los soyapanecos y jugarán contra el Juayúa la mitad del boleto de ascenso a la primera división.

Pero el encuentro se vio empañado por actos de violencia tras el pitazo final, como documentó un canal local en el que se muestra a jugadores de ambos equipos llegar a las patadas y los golpes en el momento en que entrevistaron al técnico migueleño.

David Linares asegura que como directorio estarán a la espera de la resolución que tome este martes el ente colaborador de la FESFUT cuando se reuna por la tarde en base a lo que determine la cédula arbitral del juez central del partido, William Torres.

“La comisión puede actuar de oficio si al final el árbitro no hace referencia de los hechos porque ya habían salido de la cancha, la comisión disciplinaria como tal debería solicitar el video del juego ya que todos lo estábamos viendo por el canal que lo transmitió, vamos a esperar lo que la comisión determine en el caso ya que esperamos que el árbitro haya consignado los hechos, pero entiendo que la comisión puede tomar acción de los hechos”, aseguró el dirigente.



LAS DOS VERSIONES

Sobre la postura tanto de la gente de Cacahuatique como la del Marte Soyapango, ambas partes fueron consultadas sobre los hechos de violencia que hubo al final del juego y los dos involucrados defendieron sus posturas.

Felipe Ramos, representante de Cacahuatique, aseguró que “el problema sucedió después del partido y la chispa que degeneró todo fue que el número 11 (Gerson Sánchez) de Marte Soyapango le pegó a un niño aficionado del Cacahuatique, familiar de uno de los jugadores y otro más agredió a un aficionado local, allí se degeneró todo”, aseguró el dirigente oriental quien dijo además que “ellos (el Cacahuatique) estaban celebrando el triunfo y fue cuando llegaron los del Marte Soyapango molestos por la celebración y comenzó todo, los árbitros ya habían ingresado a los camerinos”, indicó el también miembro del directorio de la segunda división.

Pero el jugador Erick Molina, capitán de Marte Soyapango, refutó la versión del representante del equipo migueleño al asegurar que “el que inició todo eso fue el utilero de ellos, llegó a buscarnos al final del juego y traté de apartar a mis compañeros porque entiendo como profesional que si perdemos, nada podemos hacer, llegué donde ellos a felicitarlos, pero el utilero de ellos empezó a insultarnos a todos nosotros debido a la forma en que su técnico los maneja, lo peor es que dejan abierta la puerta y los aficionados ingresan”, se quejó el ex jugador de Alianza y Atlético Marte en primera división.

Molina dijo también que “cuando el utilero empieza a ultrajar, a mí me agarran para llevarme y hay un jugador de ellos que me pega por detrás en la cara y los aficionados comenzaron a lanzar golpes, nadie del Cacahuatique puede decir que nosotros comenzamos el pleito, el juego estaba tenso y el colmo fue que los policías llegaron a la cancha entre cinco y 10 minutos tarde a tratar de calmar las cosas porque nunca hubo seguridad dentro del complejo para salvaguardar el partido, hubo aficionados que se saltaron la barda, creo que en un evento deportivo en semifinales no debe pasar, no hubo logística de seguridad porque nunca nos brindaron seguridad al equipo”, se quejó el jugador del equipo industrial.

“El profe (Mauricio) Alfaro intentó apartarnos de todo eso porque sabe y conoce que no se debe manejar las cosas así en un partido de fútbol profesional”, acotó el también capitán del equipo soyapaneco.

Sobre la labor del árbitro central del juego, William Antonio Torres, Molina manifestó su descontento pleno.

“El arbitraje fue espantoso, nos pitaron un penal inexistente a los 10 minutos que fue con lo que Cacahuatique ganó, un árbitro falto de personalidad, no tiene palabra y lo indignante fue que actuó con alevosía en muchas cosas porque cuando le reclamamos alguna acción él me dijo por ser el capitán que estábamos en oriente y que no reclamáramos nada porque me podía expulsar”, indicó. “Muchos de mis compañeros en defensa propia debieron defenderse y responder, nadie recibió golpes graves pero sí hubo lesiones, a Moisés Rivas, nuestro delantero, recibió una patada por la espalda, por lo que desmiento lo que ha dicho el representante del Cacahuatique”, afirmó Molina.