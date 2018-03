Segunda división entra en la recta final

El Atlético Comalapa frente al Once Lobos mañana, en Chalatenango, y el duelo Once Municipal ante el Audaz en Ahuachapán, complementan el arranque de la tercera fase del Clausura 2017 de la segunda división.El Independiente de San Vicente, actual monarca de la liga de plata, sigue con las aspiraciones de revalidar el título y ascender de forma directa a la primera división. En la fase anterior eliminó al San Pablo Municipal y ratificó su favoritismo por llegar hasta las instancias finales de la campaña.Los vicentinos enfrentaón la anoche de ayer al Turín en el arranque de la tercera fase del torneo en el estadio Las Delicias.El partido concluyó con empate 0-0.Otro equipo que sigue mostrando mucha regularidad en la liga de plata es el Atlético Comalapa, en la fase anterior goleó en casa a La Asunción 3-0 y en el partido de vuelta el pasado domingo empató 2-2 en su visita a La Asunción, en Anamorós.El conjunto norteño arranca la nueva fase en condición de local ante el Once Lobos que dejó en el camino de forma categórica al San Rafael Cedros.Los yuqueros llegan a suelo norteño tras dejar en el camino al representativo de Cuscatlán con dos triunfos: en la ida por 0-1 y en la vuelta, el pasado domingo, de nueva cuenta 1-0 ante sus fieles .“Vamos a una serie complicada, ante un rival duro, pusimos todo el esfuerzo con el grupo de compañeros para eliminar al San Rafael Cedros, nos salieron las cosas, pero debemos mejorar algunos aspectos, debemos corregir, tomar lo bueno y esperar al Atlético Comalapa. Tenemos que seguir dando todo el esfuerzo, no le tenemos miedo a ningún equipo”, dijo sobre el partido, Julio Regalado, jugador del Once Lobos.En la otra serie, el Once Municipal recibe mañana al Audaz de Apastepeque en el estadio Simeón Magaña. Los fronterizos empataron 0-0 el pasado domingo en casa ante el Jocoro y avanzaron por mejor ubicación en la tabla de posiciones en la fase regular, porque en el partido de ida rescataron un empate 1-1 ante el equipo jocorense.