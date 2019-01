Segunda división apelará a favor de Dragón, Topiltzín e Independiente

El directorio de la segunda división profesional en voz de su presidente, Josué Turcios, confirmó que abogarán ante el comité ejecutivo de la FESFUT que los equipos Dragón de San Miguel, Topiltzín de Jiquilisco e Independiente de San Vicente no sean desafiliados al no recibir la solvencia respectiva por parte del departamento jurídico de la FESFUT aprobando su inscripción federativa para culminar la temporada 2018-2019.

La FESFUT comunicó a las tres ligas profesionales el pasado 26 de noviembre su acuerdo número siete donde expresa que no brindará prórroga para aquellos equipos que no cumplieran con los requisitos de inscripción federativa para participar en el cierre de la temporada 2018-2019.

“Como directorio de la segunda división vamos a luchar para que éstos equipos puedan participar en el torneo Clausura ya que queremos demostrar que los documentos que les hizo falta presentar están en regla”, afirmó ayer Turcios luego de constatar que los últimos ocho equipos pendientes de la liga alcanzaran a obtener su solvencia federativa, acto que solo Alacranes 33, el equipo que él representa e Independiente no lo lograran.

“Estuvimos pendientes en la FESFUT esperando que los equipos que les correspondía hoy (ayer) inscribirse lo hicieran, lastimosamente en el caso de Alacranes 33 no se presentó y definitivamente queda desafiliado”, admitió.

“En el caso de Independiente ellos aducen que tienen los finiquitos de algunos jugadores que fueron cedidos al Dragón y Sonsonate pero no fue posible que los mostraran, por lo que entiendo han sido citados por la FESFUT mañana (hoy) para obtener mayor insumos a su caso”, explicó Turcios.

Hasta el momento, los equipos Alacranes 33 de Chalatenango, Dragón de San Miguel, Topiltzín de Jiquilisco e Independiente de San Vicente no lograron obtener el aval federativo que hace constar que cumplieron con los requisitos requeridos para participar en la última etapa de la temporada 2018-2019 de la liga de plata que tiene como fecha de inauguración el próximo 19 y 20 de enero su fecha inaugural del torneo Clausura.

Dragón no recibió el aval federativo el pasado martes al no presentar los finiquitos del colombiano Carlos Urrego y de los jugadores nacionales Arsenio Rodríguez y Kevin Méndez, mientras que la dirigencia de Topiltzín no llegó a inscribirse en la fecha señalada por la FESFUT.

“Dragón presentara un escrito al comité ejecutivo con las pruebas de tener todo en regla. Posterior a eso presentaremos un escrito nosotros apelando por los dos equipos (Dragón y Topiltzín)”, explicó Turcios al subrayar además que “con el caso de Independiente vamos a esperar qué resuelve la FESFUT ya que ellos han sido citados este jueves aprovechando que el comité ejecutivo de la FESFUT tienen sesión”, admitió.

“En el caso de Alacranes 33 es por ahora el único equipo oficialmente desafiliado ya que ninguna de las dos directivas que han surgido se han hecho presente a mediar su situación y por ello no será incluído en el escrito que como liga vamos a presentar”, explicó.

Por su parte, Herbert Zavala, presidente de Topiltzín, aseguró ayer que “nosotros como topiltzin ya tenemos todo listo para inscribirnos sólo queremos que nos den el espacio y mañana lo hacemos”.