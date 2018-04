Seedorf defiende que el Real Madrid haga pasillo al Barcelona si es campeón

LA CORUÑA. El exjugador del Real Madrid Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo La Coruña, defendió que el conjunto blanco haga pasillo de honor al Barcelona la semana próxima en el Camp Nou, en caso de que los azulgranas se proclamen campeones este domingo en el estadio Riazor, donde se medirán al equipo coruñés.

"En España se hace habitualmente (el pasillo), también en Italia ha llegado un momento en que empezamos a hacerlo, y es un gesto bonito, fuerte para los niños y me importa más eso, educar a los que nos ven y nos admiran y es bueno que lo hagan los más importantes, que lo haga Messi, que lo haga Ronaldo, que lo haga el Barcelona y el Madrid", dijo el técnico holandés.

Seedorf recordó que es "madridista, obviamente", ya que estuvo tres temporadas y media en el club, pero al mismo tiempo es "embajador de la UEFA" y representa "los valores que la FIFA está queriendo devolver al fútbol y el fair-play (juego limpio) es importante".

"El Real Madrid sin el Barcelona no sería el Real Madrid y el Barcelona sin el Madrid no sería el Barcelona. Es lo que pienso. Me gustaría ver un gesto de respeto que pone el deporte por encima. Pueden dejar la parte de rivalidad, que es también la parte bonita, sin hacer nada que falte el respeto uno a otro", sentenció.