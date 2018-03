Sebastián “el Loco” Abreu se encaró con la afición de su actual equipo

El Puerto Montt rescató un punto frente a La Serena gracias al gol del Loco Abreu en el 93'. #ExRealistas @ExRealistas pic.twitter.com/Hbv8mIFRDF — Jon Gaztelumendi (@jon_gaztelu) 12 de septiembre de 2017

Sebastián Abreu anotó otro golazo en el fútbol de la segunda división de Chile, pero no pudo evitar las críticas de la afición del Puerto Montt, que incluso llegó a gritarle "viejo de mier..". Y él no se quedó callado.El charrúa, como es lógico, se molestó y reaccionó de forma airada al celebrar y luego ante la prensa. "La afición, esa que detrás del arco, un grupo me grito 'viejo de mier...'", denunció el exjugador del campeón Santa Tecla a la prensa presente en el estadio."Entonces, me parece que a uno de los goleadores del campeonato, que te evoquen de esa manera y en lo personal, estoy haciendo la catarsis, porque nunca lo sentí ni con River, ni con San Lorenzo, ni con Rosario Central y ustedes saben lo que son (éstos equipos)", reclamó el delantero ante los medios.Abreu juega con el Puerto Montt de la segunda división de Chile, pero ha dicho en varias ocasiones que quiere regresar a las filas del Santa Tecla para jugar en la Liga de Campeones de CONCACAF. Este incidente con la hinchada de Puerto Montt podría acelerar su regreso a El Salvador en enero del próximo año.Abreu lleva cinco goles en siete partidos, pero el equipo marcha duodécimo, apenas cinco puntos arriba del último lugar."He aprendido a no tener la hipocresía de ser amigo del campeón y sí apoyar a la gente que necesita ganar. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los 90 minutos a mí me enseñaron como aficionado a apoyar al equipo y alentarlo, porque quiero lo mejor y ganar. Todos los reclamos, críticas, cánticos y quejas uno los tiene que entender, pero mientras que la pelota rueda... es traicionero el fútbol y creer que estás ganando una pulseada con críticas... en un minuto se te da vuelta y te abrazas y festejas", finalizó.