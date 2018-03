Sebastián “el Loco” Abreu está arrepentido de su fichaje con el Audax Italiano de Chile

Luego de una buena pretemporada, en la que fue figura y anotó goles importantes, el delantero uruguayo Sebastián "el Loco" Abreu ha caído en un bache en su actual equipo, el Audax Italiano.

El ex jugador del Santa Tecla solo ha jugado 13 minutos en los últimos dos partidos y no ha marcado ningún gol, lo que le ha hecho pensar sobre su decisión de jugar en Chile.

"Lo que me complica es ver que no estoy encontrando la forma de ser útil para el funcionamiento del equipo. Estar o no en la banca es secundario. Mis necesidades son funcionar y que mis características puedar ser aprovechadas", dijo a los medios chilenos.

Su actual entrenador, Hugo Vilches, no lo está utilizando como ocurrió en su anterior equipo, el Deportes Puerto Montt de la Primera B de Chile.

Abreu criticó su decisión de arribar al cuadro itálico, explicando que "capaz que sea un error mío, por tener una mala lectura. No tengo representante, me manejo directamente y hago la evaluación del club. Tuve una lectura equivocada y la estoy descubriendo día a día".

El Santa Tecla esperaba para enero de este año el regreso de Abreu a sus filas, para que lo ayudara en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero al final el uruguayo decidió quedarse con el Audax Italiano y el cuadro tecleño fue eliminado de la competición regional.

Sin embargo, el mismo presidente de los periquitos, José Vidal Hernández, dijo que "tenía las puertas abiertas" para cuando decidiera regresar al equipo colinero, por lo que no cierran la puerta a que vuelva este mismo año.