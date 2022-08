Sebastián Bini: “Seguimos en Águila tal como firmé en mi contrato”

El argentino Sebastián Bini, nuevo director técnico de Águila, confirmó la reanudación de los entrenamientos del plantel naranja y negro desde el pasado lunes 29 de agosto luego de suspender los trabajos en la interna aguilucha el pasado 20 de agosto por la incertidumbre de no conocer la fecha de reanudación del torneo Apertura 2022 tras el parón de las actividades administrativas de la FESFUT el 14 de julio pasado.

Con la instalación de la Comisión de Regularización de la FESFUT a inicio de esta semana, el panorama para los 12 equipos de la primera división cambió radicalmente y si bien es cierto aún no hay una fecha precisa para que el fútbol federado retorne a nuestro país, lo cierto es que el panorama sombrío existente ha cambiado para bien.

“Volvimos a los entrenos el pasado lunes y el viernes tendremos un partido amistoso ante Alianza en el Cuscatlán, la hora no la tengo precisa si será a las 7 o a las 7:30 p.m. pero será bueno regresar”, afirmó el estratega gaucho sobre la actividad que tendrán el próximo 2 de septiembre ante los albos en San Salvador a partir de las 7:30 de la noche con precios populares para ambas aficiones.

Sobre ese duelo de preparación, Bini aseguró que “para nosotros será una linda prueba enfrentarnos a un buen equipo que tiene la ventaja de estar en competencia y tener la oportunidad de analizar bien a nuestro plantel en un juego que me parece será entretenido”, comentó.

Acerca de la instalación de las nuevas autoridades del balompié criollo, Bini comentó que “lo veo muy bien y positivo para el fútbol nacional, que ya se están arreglando las cosas y que sintamos que está más cerca el reinicio del torneo.”

El estratega sureño admitió que el tiempo que existe para volver a las canchas de forma oficial servirá para los equipos a preparar sus planteles, especialmente para aquellos que han sufrido ya deserciones en sus plantillas.

“Nosotros tenemos aún un cupo tras la salida del argentino Calabrese, nos tomaremos un tiempo para encontrar y contratar al jugador que se adapte a nuestra idea”, admitió.

El técnico aguilucho había asegurado la semana anterior que su continuidad en el banquillo naranja y negro estaba supeditado a la charla que realizaría en esta semana con Alejandro González, presidente del equipo pajarraco, charla sostenida el pasado martes y que al final solidificó su relación contractual con el equipo migueleño.

“La realidad es que la reunión era saber si se reanudaba o no el torneo, pero luego de conocer que ya hay autoridades en la Asociación local se mantiene intacta las condiciones de mi llegada al equipo”, admitió Bini quien añadió que “fue una reunión corta, una charla muy positiva con el presidente, lo que pasa es que todo habría sido distinto si el torneo no seguía, por eso dije en su momento que muchos buscaríamos que hacer a futuro, pero cuando el domingo se supo de la nómina de la comisión las condiciones con que firmé con Águila se mantiene y por ello se reanudaron los entrenamientos en el equipo.”

Sobre las nuevas autoridades del fútbol nacional y la posibilidad que existe de reanudar el Apertura 2022 posiblemente con un nuevo formato de competencia, el técnico argentino dijo que “las personas que están en la comisión son los encargados junto a los presidentes de llegar a un acuerdo para tener la mejor versión del formato del torneo, tengo fe que se tengan las intenciones de hacer un torneo positivo, que no se dañe a nadie y que todos los equipos salgamos ganando”, aseguró. “Creo que mi idea en el plantel no cambia en absoluto si hay o no cambio en el formato, hay que esperar en qué condiciones lo jugaremos, lo ideal sería jugarlo tal como está, pero hay que esperar, sería pensar en el aire sin saber la manera en que se jugará o lo que digan las autoridades del fútbol nacional.”