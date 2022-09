Sebastián Bini: "Se notó el cambio de ritmo de Alianza"

Águila salió derrotado por 3-0 ante Alianza el viernes por la noche en un juego de carácter amistoso previo al reinicio del torneo Apertura.



Ambos equipos llegaban con realidades distintas al encuentro ya que los albos no habían parado sus entrenamientos debido al certamen internacional de Liga CONCACAF. Por el otro lado, el cuadro emplumado tenía 10 días de inactividad tras la incertidumbre del balompié nacional y con el reciente cambio de timonel.



"Sabíamos lo complicado que iba a estar este partido, nosotros habíamos parado 10 días y ellos seguían compitiendo do internacionalmente. Se notó el cambio de ritmo de ellos (Alianza)", comentó el entrenador de Águila.



Hay que mencionar que el técnico argentino Sebastián Bini llegó al equipo migueleño hace menos de un mes en lugar de Agustín Castillo y todavía no ha podido debutar en un partido oficial.



"Yo acepté este duelo para poder ver a mis jugadores en acción, no solo verlos en el entrenamiento. Me voy triste por haber perdido pero era algo que podía suceder", explicó el estratega.



A pesar de las diferencias en el ritmo de competencia, Águila dejó buenas sensaciones en el encuentro en especial sobre el final del primer tiempo, dónde tuvo varias ocasiones claras de gol incluyendo tres remates en los postes.



"Nos encontramos con dos goles con errores claros pero de todas maneras el equipo siguió intentando más que todo en el primer tiempo tuvimos opciones de gol", analizó Bini.



Hay que recordar que el cuadro negronaranja solo disputó tres partidos oficiales en este semestre previo al parón del fútbol salvadoreño que fue la fecha 1 del Apertura ante Once Deportivo y la serie ante Alajuelense en fase preliminar de Liga CONCACAF.



Por el momento, Águila solo reportó la baja del delantero Brian Calabrese en medio del parón aunque el entre ahora adelantó que están buscando reemplazo. "Estamos en busca de un sustituido de Calabrese. Esperamos que se defina todo la otra semana, todavía no sabemos si será extranjero o nacional".

