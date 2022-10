Sebastián Bini: “No creo que por hoy seamos candidatos a ganar la liga”

El argentino Sebastián Bini, estratega del Águila, charló con libertad con los panelistas del Güiri al Aire sobre lo que ha dejado el equipo emplumado en la primera vuelta de la fase de clasificación del torneo Apertura 2022 donde el equipo migueleño es segundo del grupo A donde suma dos triunfos, dos empates y una sola derrota a manos del Jocoro.

El técnico sudamericano reconoció que hay muchas cosas que mejorar en el plantel y resaltó además las virtudes que sus pupilos han mostrado en el terreno de juego, circunstancias que le permitieron confesar que no son por hoy un candidato fuerte para alcanzar la corona 18 de su historia.

“Debemos ir de a poco, no creo que seamos un candidato al título; si debo de poner a un candidato pondría al actual campeón nacional (Alianza), pero no quiere decir que no podamos lograrlo, nosotros tenemos que crecer como equipo. Plantel hay y es de convencernos a nosotros mismos que podemos levantar la copa", afirmó de manera tajante.

Sobre el desempeño de sus pupilos en estas primeras cinco jornadas del torneo, Bini afirmó que “vamos bien, encaminados a lograr cosas importantes, de a poco, es un torneo duro y corto, vamos dando la pelea, no ha sido fácil” quedan cinco partidos de clasificación, el equipo va agarrando forma y esperamos llegar a la final", destacó. "Todavía nos falta encontrar el once de lujo. Vamos moviendo piezas, intentando encontrar el estilo que es más importante para mí que el mismo sistema, es difícil cambiar la metodología en un torneo tan corto, pero vamos en ese camino", reconoció el estratega sureño quien no le brindó importancia a tantos rumores que se escuchan fuera de camerino, especialmente en una palpable tirantez de egos entre los jugadores tal como lo reconoció el director deportivo del equipo emplumado, Alexander Amaya del Cid en un medio nacional.

“Soy muy poco viendo redes sociales, la verdad es que casi no veo o escucho nada, pero hay situaciones que hay que mejorar y cambiar en el equipo. Acá necesitamos gente profesional y gente comprometida, lo que no estén comprometidos ni sean profesionales no merecen estar en este equipo, por ahí vamos, encontrando los soldados que tengan que estar y que ojalá nos alcance para este torneo; pero si no, de a poco debemos de ir viendo quiénes son los jugadores indicados para seguir en el plantel."

EL CASO JOMAL

En la charla radial, Sebastián Bini no puso reparos en explicar de manera general las circunstancias que rodearon la separación del volante ofensivo trinitense del equipo, Jomal Williams durante la presente semana a través de un comunicado oficial dado a conocer por la dirigencia aguilucha.

"Hablé con Jomal Williams personalmente, hubo cosas que no cambiaron. Intentamos darle varias oportunidades y no se pudo. (Su separación) no es nada personal, me debo a esta institución e intentaré modificar el perfil del jugador que tiene Águila y (de paso) el compromiso de ellos al equipo", reconoció el técnico sudamericano quien confirmó que no hay mal camerino en el Águila como se habla extraoficialmente.

"Estamos muy bien, a veces se magnifican algunas cosas, uno saca conclusiones de afuera sin estar allí y piensan que es peor de lo que en realidad es, por eso estoy tranquilo. La directiva me dijo que tengo libertad para armar al equipo para el próximo torneo. Eso no quiere decir que no vamos a intentar llegar lejos, este torneo también lo vamos a pelear ganarlo, para lo que quiero, pero sé que tengo que conocer más al grupo, de encarrilar muchas cosas y si no, tengo que buscar un perfil de jugadores que considere nos pueden dar alegrías, hay muchas cosas buenas en el plantel que no se recalcan y que hay muchos jugadores con un buen nivel, compromiso bárbaro y desde lo que realmente están quiero construir un equipo mejor de lo que somos y seguir creciendo."

Bini explicó además que ha sido difícil encontrar a un equipo base ya que “a veces, cuando uno modifica ciertas cosas, a los jugadores les cuesta encarrilarse a esos cambios. Una de ellas puede ser porque no se adaptan o no encuentran. En este torneo con tanta carga de partidos, con tanta exigencia, con una pretemporada que no fue buena y con campos de juegos embarrados a veces hay que cambiar porque los jugadores físicamente se resienten, se desgastan y debo intentar que ninguno se lesiones”, explicó. “Tengo que reconocer que no somos un plantel amplio, a Xavi (García) no lo utilicé nunca, a (Marlon) Trejo tampoco (por lesión), hay jugadores que no pudieron estar desde el inicio porque se están recuperando de lesiones, (Kevin) Santamaría tampoco (lo he tenido como quiero) por una suspensión y por eso debemos modificar al equipo", acotó.

Sobre la manera en que evalúa al equipo en la primera vuelta donde está debajo de Jocoro, líder del grupo, Bini afirmó que “Águila es un equipo con una historia tremenda, es un equipo que posiblemente ha perdido confianza en su manera de jugar pero que tiene todos los síntomas de ser fuerte y duro de local y de visitante debemos proponer.”