Sebastián Abreu podría volver a El Salvador

SAN SALVADOR. La posibilidad que Sebastián Abreu regrese a El Salvador es fuerte. Con el Santa Tecla, la figura y autor de dos goles en la final que el equipo le ganó al Alianza el pasado torneo, podría regresar para jugar Liga de Campeones de la CONCACAF, o al menos así lo dio a entender el delantero uruguayo a El Gráfico de Argentina.En dicha entrevista, Abreu menciona a El Salvador como posible destino luego de jugar en el fútbol brasileño, aunque también confesó que esta no sería su única opción.¿Cuál sera mi próximo destino? No lo sé, quizás vuelva a El Salvador, me hablarton muy bien de India. Las condiciones son interesantes, aunque la vida es particular en aquel país", dijo el "Loco".También agregó que esta no es su única opción. "Igual yo miro lo otro: Si la infraestructura para entrenar es buena, perfecto. Para mi ese lugar pasa a ser Nueva York. Lo tengo claro". A pesar de lo anterior, no confirmó qué equipo norteamericano ha buscado su fichaje para la próxima temporada.Cabe destacar que la directiva del Santa Tecla, así como el propio jugador, destacaron la buena relación que quedó y la posibilidad de reforzar al equipo de cara al Apertura 2017.