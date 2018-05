Sebastián Abreu dio la cara luego del incidente contra un aficionado

Sebastián Abreu explicó su reacción contra un aficionado al que le lanzó una mesa al final del partido del Audax Italiano contra el Antofagasta del fútbol chileno que terminó con empate sin goles en la undécima jornada de la liga chilena.

El exjugador del Santa Tecla, conocido como "El Loco" Abreu, recalcó que su acción no fue contra un grupo de aficionados ni por las críticas por su desempeño con el club chileno.

“No voy a justificar nada de lo sucedido. Esto fue estrictamente personal ante una actitud de un mala leche que lo tengo bien identificado, donde utilizó términos que no son los típicos, metiéndose con detalles de mi vida privada y personal que me han afectado y son heridas que uno tiene en la vida”, expresó el delantero uruguayo de 41 años.

Abreu aclaró que la mesa la tiró directamente a esa persona y no golpeó a nadie ni llevaba la intención de hacerlo.

“No justifico la reacción ni tampoco la mesa fue direccionada a la gente, en la sesión de foto no se ve hasta donde va dirigida y no va con la intención de golpear. Siempre que hay este tipo de reacciones no solo ejecutemos a la persona pública pongámonos a pensar ¿Por qué lo hice?. Si alguien se sintió tocado por esta situación pido disculpas", mencionó Sebastián Abreu.

Abreu está en el libro Guinness Récord como el futbolista profesional que ha jugado en 26 clubes diferentes.