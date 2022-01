Seattle Sounders confirma "buenas pláticas" con Alex Roldán

Todo está servido para que Alex Roldán y el Seattle Sounders de la MLS extiendan su vínculo contractual, según informan periodistas y comunicadores especializados en el fútbol estadounidense.

El polifacético jugador de la selección nacional de El Salvador terminó contrato con los Sounder en la pasada temporada de la MLS, pero en ek sitio oficial de la liga y del club no aparece como baja. No obstante su continuidad no ha sido confirmada por la franquicia.

No obstante, el presidente del Seattle Sounder Garth Lagerwey dijo durante la transmisión del SuperDraft que la franquicia está con "buenas conversaciones" con Alex Roldán y Will Bruin, ambos agentes libres.

La conformación de Alex Roldán con el Seattle Sounder es cuestión de tiempo. El volante se encuentra en Estados Unidos y es parte de los nombres que figuran en la lista de la selección nacional de El Salvador que viajará hacia Ohio a finales del mes para enfrentar a la USMNT.