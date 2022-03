Sean Fraser: “El Salvador ha recortado diferencias con los grandes de la región”

Sean Fraser, ex jugador jamaicano de la liga mayor, comentó un poco acerca de la previa del duelo entre la selección de Jamaica y El Salvador por la fecha 12 de la octagonal de CONCACAF.

El ex integrante de Alianza, Municipal Limeño y Águila opinó sobre la selección salvadoreña en la presente octagonal y la catalogó como una escuadra que “compite ante México y Estados Unidos”.

Fraser también comentó sobre la selección caribeña desde su nueva posición como asistente técnico del equipo jamaiquino “Harbor View “, donde expresó su inconformidad por no darle oportunidad a los jugadores de la liga local de los “Reggae boyz”.

¿Cómo ves el partido entre El Salvador y Jamaica?

Creo que es un partido muy importante para mí porque hay que tomar en cuenta que El Salvador y Jamaica no pueden clasificar, pero creo que será un buen partido porque Jamaica tiene mucho juvenil que necesita la oportunidad.

¿Qué sabes de la selección de El Salvador en estos momentos?

Vi el último partido que jugaron ante Jamaica y tiene buenos jugadores. Es un país que me encanta, tuve buenos amigos como Rudy Valencia y Diego Coca. Creo que El Salvador para 2026 tiene una gran oportunidad. Antes era una gran diferencia con México y Estados Unidos y ahora se ha recortado la diferencia de cara al siguiente mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

¿Cómo ves a Jamaica para el partido de este jueves?

Espero bastante de Jamaica para este partido ya que no va a venir mucho jugador de Inglaterra. No creo que el presidente quiera pagar mucho dinero para traerlos y habrá muchos jugadores de la liga local.

¿Esperabas más de la selección de Jamaica en la eliminatoria?

Creo que un gran error de Jamaica en la octagonal fue no apostar por jugadores locales y siempre buscó jugadores de afuera cuando acá tenía buenos jugadores.

¿Cuáles son las fortalezas de la selección de Jamaica?

Los jugadores que tiene ahora son mucho de control de balón. Quieren tocar y correr y eso lo hacía Paul Hall cuando clasificamos para el mundial de 1998 en Francia. El quiere correr y correr todos los días entonces quiere un equipo de esa manera.

¿Qué tipo de partido esperas para el jueves?

Yo quiero ver a dos equipos que controlen el partido con muchos pases, solamente eso quiero ver.

¿Cómo calificas tu paso por El Salvador?

Es un país que fue bueno para mí. Cuando yo era joven fui a otros países, pero cuando llegué a Once Municipal gracias al profesor Sarulyte llegó con nada y luego se fue con todo. Algún día regresaré como profesor o como un fanático, pero prometo que pronto regresaré a El Salvador.

¿Hay algo que quisiste hacer diferente en tu paso por El Salvador?

Siento que los juveniles de ahora corren más. Antes había algunos como yo que corríamos bastante, pero siento que hoy se está aprendiendo más del fútbol. El año pasado vi la final de Alianza y sentí escalofríos como si estuviera jugando nuevamente en esa liga. Tengo que visitar nuevamente esa liga porque quiero ver los partidos ya que tengo jugadores acá que pueden tener su oportunidad en El Salvador.

¿Hace cuánto te retiraste?

Cuando salí de El Salvador en 2014, fui a Vietnam, después fui a Tailandia y al final regresé a Jamaica para jugar en mi ex club “Harbor View”. Después de eso en 2018 sufrí una lesión de dos cirugías y mi familia no quiso que jugara más. Estoy bien ahora, pero tengo que entrenar 4 o 5 veces al día para jugar de nuevo. Me gusta ser profesor y enseñarles a los juveniles.

¿Qué te encuentras haciendo actualmente?

Estoy entrenando en una escuela que se llama “Woolmers Boys”, es la segunda más grande del país. Llevo tres años como profesor ahí y es una gran oportunidad. Me encanta y me apasiona a tal punto que, si no ganamos un partido, no puedo comer. En “Harbor View” soy el asistente técnico de quien fue mi primer entrenador cuando inicié en el fútbol Lordo Bernard.