Se suspende el juego Chalatenango - Alianza por lluvias

La lluvia en territorio chalateco retrasó el inicio y finalmente suspendió el partido entre el AD Chalatenango y el Alianza, en el estadio Gregorio Martínez.

El árbitro Ismael Cornejo tomó la decisión luego de inspeccionar el campo de juego y conversar con los capitanes y también la dirigencia de ambos clubes estuvo de acuerdo.

El partido estaba programado para las 6:30 de la tarde y corresponde a la cuarta fecha, que fue reprogramada.

Pese a los esfuerzos, la cancha no fue restaurada para realizarse el juego, a lo que se sumó que la lluvia no cesó.





Foto EL GRÁFICO: Michael Huezo.





Foto EL GRÁFICO: Michael Huezo.



El árbitro Ismael Cornejo indicó que "tomamos la decisión después de revisar las condiciones de juego y no se presta para jugar. La integridad de los jugadores es lo más importante, así que hablamos con ambos capitanes y estamos de acuerdo con la decisión",



Asimismo, el silbante afirmó que "hay mucho más tiempo para desarrollar el partido", por lo que los aficionados evacuaron las instalaciones del Gregorio Martínez.



El encuentro se reprogramará para el próximo miércoles, a las 3:30 de la tarde, por acuerdo de los presidentes de ambos clubes, según afirmó Edwin Abarca, gerente del Alianza.