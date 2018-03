¿Se queda Simeone en el Atlético?

MADRID, ESPAÑA. El entrenador argentino Diego Simeone confirmó hoy que seguirá fiel al Atlético de Madrid al menos hasta que termine su contrato en 2018, tal y como avanzó el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín."(Digo) lo mismo que Miguel. Tengo un año más de contrato y tanto futbolistas como hinchas me tendrán que seguir sosteniendo o soportando. Lo que elijan", dijo hoy el técnico rojiblanco, en su primera rueda de prensa de 2017.Gil Marín había asegurado en los días finales de 2016 que Simeone continuaría "con seguridad" hasta final de la próxima temporada."Y espero que muchas más. Lleva cinco años con nosotros y lo razonable es que haga unos cuantos más. Por nuestra parte no va a quedar. Nosotros estamos encantados", agregó en declaraciones al canal de televisión español La Sexta.El propio Simeone había desatado las especulaciones sobre una posible salida del club al afirmar que deseaba entrenar un día al Inter de Milán, club en el que, al igual que en el Atlético, el argentino militó en su época de jugador.Sin embargo, poco antes de irse de vacaciones de Navidad, en una entrevista con el diario "Marca", el entrenador sudamericano aseguró haber encontrado su "lugar en el mundo" en el club español y abrió la puerta a su continuidad incluso más allá de los dos años de contrato que aún le quedan."A partir de que dijimos que tenemos dos años de contrato, y a partir de mi naturalidad diciendo que algún día dirigiré al Inter, todos me ven fuera. Y yo digo que, por ahí, dentro de dos años se puede renovar", afirmó entonces Simeone."Va a ser difícil encontrar un equipo mejor que el Atlético en mi futuro como entrenador. Entonces, ¿por qué no seguir ligado a un lugar que quiero, donde estoy bien, donde me exigen...? Posiblemente encontré mi lugar en el mundo como persona, se verá en el andar", añadió el técnico argentino, cuyo contrato finaliza en junio de 2018.En sus años al frente del equipo, Simeone logró una Liga española, una Copa del Rey y disputó y perdió dos finales de la Liga de Campeones europea.El Atlético volverá mañana a la competición midiéndose al Las Palmas en la ida de los octavos de final de la Copa española.