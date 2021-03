En esta selección se habla español y se habla inglés. El ambiente de la Preolímpica se oye en idiomas distintos, con formas de expresarse distintas pero con el lenguaje de fútbol universal como el factor común.

Jugadores como Tomás Romero, Enrico Dueñas se expresan en inglés, mientras que Joshua Pérez y Eric Calvillo, pese a que hablan español, también suelen comunicarse en ese idioma con sus compañeros.

No son los únicos. Edgar Alguera, el portero más joven de esta selección y originario de Los Ángeles que ahora juega en los Terremotos de San José, tiene comunicación con sus compañeros en su mayoría en inglés.

Cabe destacar la importancia que ha tenido en este sentido el técnico Hugo Pérez, que destaca que el equipo, pese a que podría verse el idioma como una barrera, ha sido un factor que le ha permitido al equipo unirse.

"No es una barrera. El equipo logra comunicarse bien en los entrenos y nos toca dar indicaciones en ambos idiomas pero tenemos a jugadores muy motivados que también saben tomar las indicaciones", dijo el pope salvadoreño.

AMBOS IDIOMAS

Pero también hay jugadores dentro de la concentración que no tienen problemas para manejar ambos idiomas. Uno de ellos es el defensa central del Firpo, que nació en El Salvador pero creció en Estados Unidos y suele comunicarse con sus compañeros en inglés.

"El idioma creo que no ha sido un problema. En la cancha los jugadores demostramos que nos entendemos y eso es importante para lo que el entrenador quiere de nosotros", comentó Eric Calvillo.

Quizás el caso más particular es el de Enrico Dueñas, que abiertamente menciona no hablar nada de español, o muy poco. "Tal vez con los días vaya aprendiendo más palabras pero no lo hablo. Espero aprender en el tiempo que esté con la selección".

Parte del buen ambiente también pasa porque si un jugador no se comunica en español, el resto que maneja el idioma logra integrar a su compañero con el grupo. En el primer entrenamiento, por ejemplo, Joshua Pérez fue el más apegado con Dueñas, con quien además se unió a la concentración el mismo día.

Joshua dijo que "el buen ambiente y la calidad de los jugadores que hay en el grupo también es algo que motiva. Estamos emocionados y ansiosos porque inicie el campeonato. Estamos con mucha confianza de que se harán las cosas bien".

El idioma no es barrera: "Puede que no hable español pero en la cancha eso no importa porque cuando te entiendes con tus compañeros las cosas salen bien. Espero adaptarme rápido y sé que no tendré problemas en entenderme con mis compañeros".

La selección afina detalles para su esperado debut con varios movimientos en su alineación y con novedades en la convocatoria luego de semanas de preparación y con altas expectativas por dar un paso gigante en la lucha por el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.