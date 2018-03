Se espera lluvia a la hora de la final

David Pichinte, meteorólogo de turno en el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dijo esta mañana que no se descartan lluvias para esta tarde, principalmente de mediodía en adelante, ya que actualmente el país está siendo influenciado por una baguada, lo que provoca mucha inestabilidad y actividad chubascosa."Tuvimos lluvia en horas de la noche y madrudaga en varios puntos del país, por lo que no descartamos lluvia para esta tarde, noche y madrugada", comentó Pinchinte. La precipitación lluviosa rondaría los cinco milímetros, no así en horas de la noche y madrugada, cuando podría caer entre 10 y 15 milímetros. Desde mediados de la semana el MARN adelantó que habría lluvia para este fin de semana, particularmente para la tarde del domingo, a la hora en que se juega el partido entre los albos del Alianza y los auriverdes del Santa Tecla, a las 3:00 de la tarde.Así es que ya sabe. Si va a llegar al estadio Cuscatlán para presenciar la final de esta tarde, no deje la sombrilla, el paraguas, la capa, o cualquier otro recurso que lo proteja de la lluvia, que si bien no se espera sea intensa, si puede traer complicaciones, principalmente a niños y adultos mayores.