Se espera lleno total en el partido México-El Salvador, según CONCACAF

La CONCACAF anunció este domingo 18 de julio que se espera un lleno total en el estadio Cotton Bowl de Dallas, escenario que albergará el partido cumbre del grupo A entre El Salvador y México.

"Concacaf ha anunciado que se espera una asistencia máxima para el partido de México vs El Salvador por el Grupo A de la Copa Oro, a jugarse hoy en el histórico Cotton Bowl de Dallas", escribió la CONCACAF en su comunicado.

Foto panorámica del histórico estadio Cotton Bowl de Dallas, sede del partido entre El Salvador y México en la Copa Oro 2021. Foto cortesía CONCACAF.

Asimismo, la entidad rectora recomendó a los aficionados que aún no cuentan con boleto del partido entre aztecas y cuscatlecos, que no vayan al estadio. "No se estarán vendiendo en la taquilla del estadio. Por ahora, una cantidad muy limitada de boletos está todavía disponible a través de GoldCup.org. Se recomienda a los aficionados que ya cuentan con boletos para el partido, programado para las 9 P.M. hora local, llegar temprano para evitar el tráfico y disfrutar del Fan Zone presentado por Toyota para tener la oportunidad de ganar premios, disfrutar de los juegos y tomarse fotos con el trofeo de la Copa Oro", apuntó la CONCACAF.