Se cae el fichaje de Luis Suárez a River Plate: ¿Cuáles son las razones y qué dijo el "Pistolero"?

El delantero uruguayo Luis Suárez confirmó que no llegará a River en este período de pases, al tiempo que manifestó su sorpresa porque Nacional, de Montevideo, nunca se contactó con él desde que es jugador libre tras su salida de Atlético de Madrid. “Sí llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional, que fue mi casa”, dijo el atacante charrúa.



En una charla con Ovación, el suplemento deportivo del diario El País, Suárez explicó cómo vivió todos estos días en los que se especuló con su llegada al conjunto millonario .El delantero, de 35 años, que se encuentra libre y a la espera de concretar un nuevo equipo, tiene tres ofertas de Europa que en este momento está analizando: ”Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera, se cae esa posibilidad”, explicó.

Y continuó: “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, finalizó.

Mientras termina de recuperarse y ponerse a punto tras la limpieza que se realizó en su rodilla derecha al terminar la temporada, desde River esperaban la respuesta de Suárez que de alguna manera llegó con estas declaraciones en Uruguay.

Si bien en River sabían que el desembarco del uruguayo estaba muy relacionado con el futuro del equipo en la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo había anticipado: “Nuestra espera es acorde a los tiempos de él. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando”.



El delantero, de 35 años, por el cual la entidad de Núñez insistió mucho, porque iba a significar un salto futbolístico inmenso y también un crecimiento a nivel marketing y difusión de la marca de River, continúa libre y ahora seguramente priorice jugar en Europa, ya que su principal intención es encontrar un equipo que le dé continuidad para llegar en forma a la Copa del Mundo de Catar.