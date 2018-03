Se anuncia la llegada del videoarbitraje a la liga española

El presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas, aseguró hoy que el torneo contará con el videoarbitraje (VAR) la próxima temporada, para la cual ya están trabajando con los clubes."La temporada que viene habrá VAR en la Liga. Sin duda. De hecho estamos avanzando mucho en reuniones ahora mismo y estará listo muy pronto", aseguró en un acto en Madrid.El presidente de La Liga aprovechó la oportunidad para volver a denunciar el supuesto "dopaje financiero" de clubes como Manchester City o Paris Sain-Germain."Hemos denunciado al PSG y al Manchester City. Somos muy transparentes: no es un problema de Neymar.Mantuve en marzo una reunión con Nasser (Al-Khelaifi, dueño del PSG) y le dije que le íbamos a denunciar por las trampas que hacen en el fair-play financiero", dijo.Y añadió: "El PSG recibe muchos millones de turismo de Qatar que hinchan sus patrocinios para no dar pérdidas. El City, en menor medida, hace lo mismo. Son los dos clubes del mundo que más han fichado en los últimos años. Estoy seguro de que están haciendo trampas".Tebas recordó que"la postura del PSG de este verano ha producido un efecto de inflación en jugadores, por ejemplo del Atlético de Madrid"."Ylos clubes que no hacen trampas tienen que ir con el agua al cuello para poder seguir siendo competitivos. También el nuevo reparto de Champions va a generar graves diferencias entre unos clubes y otros", agregó.Además, Tebas se mostró confiado en aumentar los ingresos de la Liga española a través de la televisión."Creo que vamos a llegar a los 2.300 millones de euros, con1.000 millones en el mercado internacional y cerca de 1.300 en el nacional", precisó.Tebas también se refirió al Barcelona y su posicionamiento cercano a lastesisindependentistas en Cataluña."La postura del Barcelona, que es una entidad muy importante, es difícil de gestionar en Cataluña.Yo creo que Bartomeu (presidente del club) y el Barcelona estaban más por el derecho a decidir que por la independencia. Heredaron una situación muy complicada y las presiones son complicadas", argumentó.