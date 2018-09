Scotiabank y FC Barcelona inauguran el FutbolNet 2018 en San Miguel

En 2016, Scotiabank firmó un convenio con el Fútbol Club Barcelona para ser el banco regional en Centroamérica y el Caribe. Gracias a ello en 2017 en El Salvador se realizó con éxito el Festival FútbolNet, que impulsa la Fundación FC Barcelona para transmitir valores a través del deporte en niños y jóvenes.

Este año el tour del Festival FutbolNet llegó a comunidades de escasos recursos en México, Costa Rica, Perú, Colombia, Chile y El Salvador, que lo alberga a partir de hoy.

A diferencia de la experiencia del año pasado, cuando se realizó en Santa Tecla, en esta oportunidad el Festival llegó a la ciudad de San Miguel.

Por cuatro días, del 24 al 27 de septiembre, se desarrollará la actividad con 12 centros escolares, beneficiando a más de 1 mil niños en el Polideportivo Don Bosco.

El Festival FutbolNet es parte de la estrategia de patrocinio comunitario y de responsabilidad social corporativa de Scotiabank, por medio del cual se busca apoyar a niños y jóvenes con el fin de enseñarles valores a través del deporte.

Este año la Fundación FC Barcelona cuenta con la participación del exfutbolista brasileño José Edmílson Gomez, campeón del mundo en 2002 y ganador de una Liga de Campeones de Europa con el Barcelona.

IDENTIFICADOS

Lázaro Figueroa, presidente ejecutivo de Scotiabank El Salvador, comentó que "para Scotiabank, contribuir y ayudar a las comunidades donde operamos es parte de nuestro ADN. Desde hace 186 años que Scotiabank inició operaciones y sumamos cerca de 21 años operando en El Salvador. Hemos desarrollado diferentes actividades en beneficio de la niñez y la juventud. Scotiabank cree en la niñez como parte fundamental del desarrollo de la sociedad".

El vicepresidente de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), Humberto Cuestas, explicó el apoyo que dan al Festival.

"Como institución compartimos la visión a través de la educación y el deporte de apoyar a los niños y a la juventud así como promover la práctica de valores y generación de oportunidades para niños y jóvenes que les permita mejorar su calidad de vida", expuso.

EL INVITADO ESPECIAL

Edmilson dio autógrafos y se tomó fotos con quiénes se le acercaban.

"Participar de algo tan importante como este programa de FutbolNet es una experiencia formidable e impresionante, porque es el sexto país en el que estamos con Scotiabank y la Fundación y en cada país hay algo sencillo e importante en valores", declaró.

La metología de Futbolnet es llevarle al niño la educación de valores. "Quizá muchos de los que están acá no serán un Messi o Ronaldinho, pero que puedan sacar valores dentro del fútbol, practicando el deporte como una herramienta importante, es es lo mejor", agregó Edmilson.

En tanto, Laia Martin, representante de la Fundación FC Barcelona y coordinadora en Latinoamerica del Festival FutbolNet, agregó: "en este convenio con Scotiabank, lo que hacemos es ir a seis países y antes de estar con los niños estamos con los orintadores que se capacitaron todo el fin de semana. El Fesfitval no es competitivo sino recretaivo, todos los niños no lo saben pero se llevarán una medalla. Es para que ellos aprendan a jugar practicando los valores, no hablándolos".