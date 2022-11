Scaloni: "No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo"

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, aseguró, la víspera de su debut en Catar 2022 ante Arabia Saudí, que no están "obligados bajo ningún concepto a ganar la Copa del Mundo" y que si lo pensaran estarían "equivocados".

Scaloni señaló en conferencia de prensa que van a salir a "competir, a jugar un Mundial" y a jugar el fútbol que les gusta, y a la gente también; y avanzó que tiene el equipo definido, ya se lo comentó a los jugadores y que será el once del que se viene hablando, en el que la última plaza será para Alexis Mac Allister, del Brighton, o el sevillista Alejandro Papu Gómez, así como que no cambiará de planteamiento táctico.

Lo que tiene claro Scaloni es que encara el debut mundialista "de una manera bastante natural", porque llegan para "jugar al fútbol" y trata de sacar "un poco de dramatismo".

"Debutar en un Mundial es lo más lindo que te puede pasar. Tratamos de quitar todo el hierro que se pueda. Después habrá momentos en los cuales las cosas serán difíciles, pero los jugadores lo saben y lo afrontarán, porque tienen calidad suficiente para poder salir", dijo.

Aunque buena parte de los pronósticos sitúa a Brasil y a Argentina como los dos principales aspirantes al título, Scaloni manifestó que "los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente". "A partir de ahí, hay grandes selecciones, no menos de ocho o diez, que pueden ganar el Mundial, y la mayoría son europeos", añadió.

"Es verdad que por motivos no futbolísticos los sudamericanos últimamente no han tenido la oportunidad de llegar a la final, bueno en 2014 sí estuvo Argentina, aunque lamentablemente no la ganó. Pero no ha pasado esto por jugar bien o mal, sin por detalles", argumentó.

"Este Mundial no será diferente. Los detalles harán campeona del mundo a una selección y no tiene por qué ser la que mejor juega, y muchas selecciones lo pueden conseguir", incidió el seleccionador argentino, que sobre la intensidad que se vive en el país al equipo nacional, señaló que el fútbol "es un juego, un deporte", y "luego la vida sigue", pero que "a partir de ahí la gente debe saber que esta es una selección, un grupo, que lo va a dejar todo".

Scaloni logró poner fin a la racha de 28 años sin títulos de la Albiceleste con el triunfo en la Copa América y en la Finalissima ante el campeón europeo, Italia, lo que motiva que el equipo encare este Mundial de otra forma.

"La realidad es que ahora el equipo sabe jugar mucho más tranquilo, porque lo que es la presión externa no haber ganado no está. Antes de que ganara les decía a los jugadores: mañana sale el sol otra vez. Era la única manera de desarrollar nuestro fútbol. Ahora se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Esto es clave para jugar un Mundial. Te hace salir liberado, más allá de matices como puede pasar en un partido como el de mañana, que es un partido inaugural, con una carga emocional diferente", declaró.

Scaloni, quien apuntó que han "logrado llegar al partido de la forma" que querían, señaló que después de que los futbolistas tuvieran un octubre "cargadísimo con muchos partidos", agradeció los elogios enviados a Leo Messi por otros técnicos, como el español Luis Enrique Martínez.

"Luis Enrique habla porque lo entrenó, lo conoce, sabe lo que significa y sus palabras lógicamente son bienvenidas, y yo, que lo puedo entrenar, cuando puedo en la selección, lo disfrutamos", señaló.

"Es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios quedan cortos y no van a terminar porque él va a seguir y hay que disfrutarlo", apuntó Scaloni sobre Messi.

Cuestionado sobre si las selecciones como Catar o Irán, tras caer ante Ecuador e Inglaterra en los dos primeros choques del Mundial, están a un nivel muy inferior, Scaloni opinó que el favoritismo hay que demostrralo.

"Ecuador ganó muy bien. Es una selección de un nivel altísimo. Lo decía en Sudamérica y cuando jugamos con ellos dos partidos de eliminatorias y otro de Copa, es una selección que le va a costar enfrentar al resto de selecciones. Y no quiere decir que Catar no sea una buena selección, sino que Ecuador están en un buen momento de forma", justificó.

"Inglaterra sí que es una selección de las más potentes, pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. El ser favorito o superior hay que demostrarlo", añadió.

Así mismo, el técnico argumentó que los cambios producidos en la antesala del Mundial que acabaron en la entrada en el grupo de ngel Correa y Thiago Almada, en lugar de Joaquín Correa y Nicolás González fueron "decisiones difíciles", pero que estos "no daban garantías de poder estar bien resto de la competición".

"En principio se fue un jugador que era Joaquín que podía jugar por dentro y por fuera y en la media punta, y ngel nos da eso, y Nico González con nosotros juega por la izquierda bien abierto, como falso extremo, y Thiago nos puede dar eso también con sus características diferentes. Había también otras opciones, pero el tiempo no daba para tomarse dos días más y en ese momento creimos que era lo mejor para el equipo y estamos convencidos", precisó.