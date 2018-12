Savarese: un técnico debutante en la final de la MLS

El entrenador novato de los Timbers de Portland, el venezolano Giovanni Savarese, se mostró tranquilo ante la que será su primera gran final de la MLS, y tampoco siente presión por enfrentarse como visitante al Atlanta United.

"Sabemos lo que hemos logrado de visitantes en los playoffs y también a dónde podemos llegar como equipo", declaró Savarese sobre la gran final de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), en la que también podría jugar el salvadoreño Andrés Flores.

Los Timbers llegan a su segunda final de la MLS Cup después de que en la del 2015 ganaran el título de campeones, pero para Savarese como técnico novato será su gran debut.

"Estos son los momentos para los que los grandes jugadores están hechos y por lo tanto lo único que cuenta es salir al campo mentalizados para hacer el mejor fútbol".

"Siempre creímos que podíamos llegar a la final y ahora tendremos la oportunidad de jugarla y hacerlo ante un gran equipo, que es el favorito", indicó.

NO LE IMPORTA EL FAVORITISMO

Ser favorito o no es algo que no preocupa a Savarese, dado que ya sabe lo que es jugar y ganar finales como las tres que consiguió en la desaparecida NASL con el Cosmos de Nueva York –dos con el Rusito Flores-.

"Lo que cambia es el escenario y que tendrá un mayor seguimiento a nivel nacional e internacional, pero el trabajo para llegar a la final es similar. El razonamiento es similar. Hay cosas que en el pasado nos ayudaron, otras que no. Y todo eso lo tomas en consideración", explicó Savarese.

El joven técnico venezolano, un conocedor de la MLS como jugador que comenzó su desarrollo en la nueva etapa, tampoco se siente extrañado de la gran presencia de profesionales latinoamericanos, ya que eso siempre fue una realidad desde el principio.

"Están desde el principio porque aportan clase y liderazgo que ayuda al crecimiento de la liga, a la vez que los jugadores también pueden proyectar mucho mejor su calidad futbolística", subrayó Savarese. "Entre todos le estamos dando mayor credibilidad a la liga a nivel internacional".

Centrado en el partido del sábado, que se va a disputar en el Mercedes-Benz Stadium, Savarese alabó la gran labor que ha realizado el equipo de Atlanta en apenas dos años en la liga, pero también recordó que los Timbers han llegado a la final por méritos propios y tras superar a grandes equipo con muy buenos entrenadores.