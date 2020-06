Saúl Cabrera fue operado de su rodilla izquierda y se perderá el Apertura 2020 

El volante del Chalatenango, Saúl Cabrera, fue operado de su rodilla izquierda el pasado jueves y no estará con el equipo norteño para el venidero Apertura 2020.

Renovó contrato por un año con el conjunto morado tras el Clausura 2020 y en diez días será evaluado para determinar el tiempo que pasará alejado de las canchas y su proceso de rehabilitación.

Según el jugador “todo salió bien, la nueva junta directiva del equipo me apoyó desde el inicio, se hizo efectivo el seguro y tras la reprogramación, una vez por el la pandemia por el coronavirus y una más por las lluvias, me operaron el pasado jueves y todo salió bastante bien”.

Cabrera se lesionó en la tercera fecha del pasado Clausura 2020, la noche del 25 de enero, cuando se impusieron en casa 3-1 ante el Alianza. Fue baja el resto del torneo, pero fue hasta la llegada de la nueva junta directiva, que recibió el apoyo para la operación, con el médico Jaime Flores.

“Recién me lesioné, me dolía la rodilla, y se me había inflamado, cuando me sacaron el líquido (de la rodilla), me sentía normal, con molestia, pero mínima. Después que arreglé (renovación de contrato) con la nueva junta directiva, y nos dejaron que entrenáramos en casa, sentí molestia, trabajaba en casa y sentía molestia, decidí decirle al profesor Ramón Sánchez, me hice una resonancia magnética y resultó que tenía los meniscos rotos y un desgarre en el ligamento cruzado”, sintetizó el jugador.

Saúl Cabrera, un genio con el balón

Habló con los directivos sobre esta lesión “hablé con todos los directivos y me dijeron que no estaba solo, que me apoyarían, solicitaron el seguro del futbolista, me dijeron que tuviera paciencia, estuve como un mes en el proceso porque me pedían información y luego me llamaron para la operación”.

Dijo que “la directiva me apoyará, ya me lo dejaron claro, estoy tranquilo, confiando en que pase el tiempo, superar la recuperación, no estaré por lo menos el siguiente torneo, para el siguiente reo que saldría”.

“Resta que el médico me indique cómo será el proceso de recuperación, me evaluará en diez días para definir ese proceso. La carga de esta lesión se hace más liviana por el apoyo de mi familia y directiva del equipo”, concluyó.

Bertilio Henríquez, presidente del Chalatenango, aseveró que apoyaron al jugador con los gastos de la operación y que esperarán su recuperación. Admitió que no jugará este torneo, pero que para el siguiente certamen, estará disponible "se lesionó contra el Alianza, le habían prometido revisión, pero lo dejaron así; cuando el profesor (Ramón Sánchez) les dejó trabajos para que se mantuvieran en forma (física), el jugador se volvió a resentir bien feo, teniendo seguro, ¿por qué no mandarlo a operar de una vez?, aparte de que nos cubrió algo, nosotros cubrimos el resto, lo mandamos a operar y está bien, se recupera".

Añadió que "para esta temporada no contamos con él, pero está comprometido a continuar con nosotros, es un muchacho que tiene talento, está entregado con nosotros, está listo para regresar".

Cabrera se incorporó en diciembre de 2017 al equipo de la categoría de reserva del Chalatenango, comenzó a destacar y alternó los entrenos con el plantel mayor cuando Melvin Portillo fue designado como entrenador interino del equipo norteño. Debutó con el plantel mayor el 4 de abril de 2018 ante el Santa Tecla, por la fecha 17 del Clausura 2018 y desde entonces, se convirtió en pieza fundamental del equipo.