"Satisfecho con la actitud del equipo"

Para Marvin Benítez, entrenador del Jocoro, a su equipo le faltó serenidad en la recta final del partido para aguantar el resultado a favor.

El estratega sostuvo que "orgulloso del equipo, salimos con mejor actitud en el segundo tiempo, un equipo que intenta jugar bien al fútbol, a veces los resultados no se dan, pero los resultados llegarán, pero el penalti (mano de Areco en el área) me deja dudas, no me gusta meterme con los árbitros, pero duele porque todo el trabajo de la semana y una jugada que no fue. Pero me quedo con el sacrificio del equipo".

Añadió que "hay ganas de jugar bien al fútbol, pero esta vez nos faltó un poco de concentración, al final del juego como que nos confiamos".

"Me queda la satisfacción que pudimos ganar ante un gran equipo, de respeto, no se nos dan los resultados, pero me quedo con el sacrificio", analizó.

Mientras que el defensor Jorge Cáceres, manifestó que "queríamos los tres puntos, pero las desconcentraciones, nos hicieron dos goles de pelota parada, nos pesó la falta de concentración, el objetivo era sumar, pero rescatado la actitud".

"Lo importante era cortar la mala racha, lastimosamente no pudimos ganar, esto puede ser el inicio de algo mejor, trabajaremos mejor en la próxima semana", añadió.