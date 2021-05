Sarulyte responde a Hugo Pérez: "Las mentiras tienen patas cortas"

Hugo Pérez dijo ayer por la noche en El Gráfico TV que no cuenta con Benji Villalobos porque quiere un cambio generacional dentro de la selección. Además se refirió a otros temas pero en específico, sobre el guardameta del Águila, el técnico argentino Juan Andrés Sarulyte salió al paso de las declaraciones a través de sus redes sociales.

Tras el Tuit en el que @elgraficionado destaca las declaraciones del seleccionado nacional, el ex técnico de Once Municipal, Alianza y Atlético Marte, entre otros, dijo que "si hubiera estado Buffón o Casillar no hubieran podido jugar por la edad".

Agregó, entre risas, que en los equipos donde él dirige "dan el ejemplo" y que "las mentiras tienen patas cortas", en referencia a que ponía en duda la decisión del estratega de la azul y blanco. Estas fueron las declaraciones de Pérez y lo que contestó Sarulyte.