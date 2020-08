Sarulyte, nuevo técnico del Santa Tecla: "Vamos a tratar de incomodar"

Luego de llegar a un acuerdo para dirigir al Santa Tecla, el estratega suramericano Andrés Sarulyte dijo que antes de todo deberá verificar el recurso humano con el que contará a partir del Apertura 2020. A partir de eso definirá a qué intentará jugar con la representación de los pericos, desde lo táctico.

"Tenemos que ver con lo que contamos y a partir de allí pensar en hacer daño al rival. Me gusta estar rápido en el arco contrario. Vamos a tratar de incomodar con lo que tenemos", dijo el estratega gaucho.

Sarulyte entiende que desde hace al menos cinco años consecutivos, Santa Tecla viene jugando con el estilo de buen trato a la pelota y aclaró que no está pensando en cambiarlo.

"Las variantes en el fútbol son muchas. Tecla ya no tiene el mismo equipo de hace algunos años, pero voy a intentar no cambiar el estilo. Con lo que tiene, Santa Tecla va a intentar incomodar al rival . Yo quiero que Santa Tecla gane y no que sea un equipo tibio", apuntó el estratega suramericano.

El nuevo entrenador de Santa Tecla se ha puesto a priori la meta de estar lo más arriba en la tabla de posiciones. Pero insiste en que antes debe tener muy en claro todo el recurso humano del que podrá echar mano.

"Hay que tratar de estar entre los primeros tres lugares. Yo no hago milagros, pero voy a hacer lo imposible para que el equipo funcione. Pero ya te dije, tengo que ver qué jugadores tengo", dijo el timonel argentino en charla con EL GRÁFICO.

Sarulyte llega a las filas tecleñas, luego de dirigir por algunas fechas a Jocoro, en el Clausura 2020. Tomará el lugar que dejó vacante su paisano, Osvaldo Escudero, quien hace una semana aseguró que no podrá venir al país para seguir dirigiendo a Tecla, debido a las complicaciones sanitarias por la pandemia por coronavirus.

Antes de Santa Tecla, Sarulyte dirigió como principal a Once Municipal, Alianza, Pasaquina, Atlético Marte, Chalatenango y Jocoro.