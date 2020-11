Sarulyte: "Santa Tecla tiene que buscar un técnico serio"

El GÜIRI AL AIRE conversó brevemente con el ex técnico del Santa Tecla, el argentino Juan Sarulyte, quien lamentó la situación del equipo al que abandonó por un tema de salud y que recién sumó su primera victoria de la temporada.



Para el estratega, si bien la directiva fue justa y correcta con él, no le gustó la actitud del actual cuerpo técnico, especialmente de Jaime Medina, de quién consideró que no manejó bien las formas en su llegada como entrenador principal.



Y es que para Sarulyte, Medina nunca se acercó a él y solo lo hizo sobre el final cuando estaba cerca su salida. "Quizás le dio pena que nunca se relacionó con nosotros y se acercó pero al final".



Agregó además que "ahora viene a hablar de identidad. El nuevo técnico dice que planificó el último triunfo pero es mentira, uno va descubriendo a las personas".



Hizo énfasis en que "hay muchas maneras de jugar pero Santa Tecla necesita tiempo. Le va a costar volver a sus raíces y al jugador salvadoreño le enoja que le digan la verdad. Yo al menos nunca tuve problemas en Santa Tecla con nadie".



Concluyó que, retomando lo dicho por el técnico de Firpo, Roberto Gamarra, que "el Toto tiene razón. El jugador salvadoreño se queja mucho y solo trabaja dos horas al día. Santa Tecla lo que tiene es que buscar un entrenador serio".



LA SELECCIÓN



En el programa además analizamos el momento por el que pasa la selección, la falta de organización pero además la falta de compromisos deportivos para la azul y blanco en esta fecha FIFA.



Hay muchas trabas al respecto. El fútbol sigue en deuda y la desorganización es evidente a pocas semanas para que sea el enfrentamiento definitivo entre el INDES y la FESFUT.



Marcelo Betancourt recordó que "el INDES no va a acabar con la FESFUT. Que le quite las credenciales no significa nada pero creo que no se llegará a eso, porque el INDES no puede cambiar personajes. Solo lo puede hacer el fútbol desde adentro".



"Este fútbol ya no puede seguir así. Si el primer batazo es una línea imparable y comenzamos a buscar un comisionado del fútbol puede ser un segundo paso", comentó Eugenio Calderón.



En el debate recayó el tema que la improvisación dejó en evidencia la falta de gestión de esta federación durante la crisis. La selección quedó sin partidos amistosos y sin partidos por lo que resta del año.



Si bien la pandemia tuvo que ver, la falta de una planificación también le pasó factura a una FESFUT que podría ser intervenida en las próximas semanas pero que el panorama parece poco probable que cambie.



"Yo insisto en que nos venimos quejando de la federación desde hace 20 años pero llega la siguiente federación y es igual de inoperante", agregó Rodrigo Arias.



Calderón ejemplificó a otras organizaciones deportivas que se manejan con alguien que controla y ejerce el papel de velar porque los objetivos se cumplan. Ante esto, Arias le recordó que la situación es muy distinta porque "estás hablando de organizaciones que son unidas y funcionan como empresas. Acá le dan la espalda a sus mismos miembros".



"El INDES lo que busca es transcribir a la federación al marco de la ley. En tenis, por ejemplo, no puede elegir al presidente o cambiar la estructura", agregó Betancourt.



Hubo espacio también para charlar con el delantero hondureño del Jocoro, Arnold Meléndez, que ha tenido un gran rendimiento con el plantel que sigue líder en su grupo y con el que no ha tenido problemas para adaptarse.



"Compañeros como Clayvin Zuniga me hablaron bien del fútbol salvadoreño. Es competitivo y nos hemos sabido adaptar. Esta es una liga fuerte", comentó.