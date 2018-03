Santos Rivera otra vez como técnico interino en el Dragón

Por quinta vez, el preparador de porteros y entrenador de la reserva del Dragón, Santos Noel Rivera, se tendrá que hacer cargo del conjunto verdolaga. Esa fue la decisión que tomó la dirigencia del plantel mitológico luego que Víctor Coreas renunció al cargo el lunes por la mañana."Como siempre, cada vez que un técnico se va, se me da la responsabilidad. Ya dirigí el entreno de hoy por la mañana. Mañana, ante Sonsonate, es seguro que yo voy a dirigir", apuntó Rivera.El experto en trabajos con guardavallas manisfestó que por ahora solo le toca ser interino, debido a que no ha concluido con sus estudios para entrenador con licencia A. Solo puede ser asistente en primera categoría."Ahora tengo que pensar en levantar los ánimos del equipo. Creo que la responsabilidad ahora la tienen los jugadores. Han demostrado que tienen calidad para salir adelante. Creo que los protagonistas van a ser ellos. Dependerá de ellos si implementan el sistema de la mejor manera. Estos dos partidos son clave (contra Sonsonate y UES) para ver dónde está el equipo", apuntó el estratega, en plática con EL GRAFICO.Rivera indicó que no habrá mayores cambios en el equipo titular para el juego ante Sonsonate."Solo vamos a incluir a Óscar Sánchez, portero suplente, porque Manuel González está lesionado. Va para dos semanas de recuperación. Será el mismo esqeuma con el que se venía jugando. No tenemos que inventar nada. Tenemos que darle la confianza al grupo", apuntó el timonel interino del plantel migueleño.Por ahora, Dragón y UES ocupan la última casilla de la tabla acumulada, con 26 puntos cada uno. Ambos equipos se verán las caras este sábado en Chapeltique.Juan Rivera, presidente de Dragón, confirmó que Rivera se quedará al frente pero no precisó la fecha en que elegirán al nuevo timonel.