Santos Ortiz ya renovó con Águila

Para la afición del Águila el volante Santos Ortiz es uno de los referentes en la plantilla. Ya cumplió cuatro años desde su arribo al equipo y cuando terminó su participación en el Apertura 2018 quedó libre.

Sin embargo, esta misma tarde el equipo emplumado y el volante creativo llegaron a un acuerdo y estamparon sus firmas en el nuevo contrato, por lo que habrá Santos Ortiz para rato en San Miguel.

#NotiÁguila | ¡RENOVADO!������



Nuestro jugador José Santos Ortiz seguirá vistiendo los colores naranja y negro por tres años más.�� pic.twitter.com/VWSE555rA7 — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 28 de diciembre de 2018

Ortiz o pudo jugar en la vuelta de la semifinal contra Santa Tecla porque sufrió una fractura en una costilla y cuando se ventiló la lista de bajas y transferibles él no fue incluido. Por eso habían dudas sobre si seguiría o no con el plantel migueleño.

Pero hoy por la tarde ambas partes pusieron punto final a las especulaciones y el jugador se mantendrá en el Clausura 2019.

Por ahora solo está pendiente su recuperación para sumarse a los entrenos. "Me presenté al primer día de entrenamiento. No pude trabajar con el resto de mis compañeros porque aún sigo en recuperación por la fractura que sufrí en una costilla. Esta semana me practicarán una nueva radiografía para saber cómo estoy", comentó Ortiz a EL GRÁFICO.