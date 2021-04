Santos Ortiz, sobre la salida de Carlos de los Cobos: “Ya se escuchaban rumores”

La salida del técnico Carlos De los Cobos de la selección nacional sigue haciendo eco en el fútbol salvadoreño. En esta ocasión, uno de los integrantes del proceso del segundo ciclo del estratega mexicano, Santos Ortiz, opinó acerca de la noticia que lo tomó de manera sorpresiva.

“Esa noticia la verdad que me sorprendió porque de repente se dieron a conocer las cosas. Yo siento que el profe venía con su base, traía su idea, pero como en el fútbol la cosa va más por los resultados y tal vez los resultados no habían sido bastantes buenos. Ojalá primeramente dios el cambio sea para mejorar porque es lo que todos los salvadoreños queremos y espero que el que llegue pueda hacer mejor las cosas y darle mayor perspectiva a la selección que es lo que todos queremos”, dijo Ortiz.

Para el extremo derecho de Águila y de la selección nacional no fue repentina esta decisión ya que en algunas fechas FIFA que pasaron, se rumoraba la posible salida del estratega mexicano.

“Ya se escuchaban rumores, pero yo no me iba a centrar en esas cosas y simplemente me enfocaba en los microciclos cuando el profesor me tomaba en cuenta y uno iba a trabajar y tratar de hacer bien las cosas”, comentó el extremo de Águila.

Santos Ortiz comunicó que hace algunos meses estaba latente la posibilidad de la salida, luego del encuentro ante Estados Unidos, pero luego de que las cosas no pasaron a mayores, nunca se imaginó que el técnico azteca iba a ser removido durante estas fechas.

“A mi me sorprendió porque anteriormente se había manejado la posible salida. Sin embargo, por la situación del contrato del profesor, dijeron que iba a seguir y la idea solo quedó en eso. Por eso me tomó por sorpresa la noticia como a muchas personas, pero repito, ojalá el cambio sea para mejorar porque es lo que todos los salvadoreños queremos”, expresó el jugador oriental.

El jugador emplumado formó parte de varias convocatorias en este segundo proceso de Carlos De los Cobos, incluso llegando a ser titular en varios de los encuentros, tanto de carácter oficial como amistosos. A pesar de que se espera un cambio para mejorar, el volante de Águila le dejó los mejores deseos a su ex entrenador de la selección nacional.

“Yo le deseo lo mejor en su carrera al profesor De los Cobos porque sé que es buen entrenador. Hay muchas cosas que se tienen que fundamentar para que una selección o un equipo camine bien, no solo es el cuerpo técnico y los jugadores, hay muchas cosas que rodean y tienen que estar bien para que las cosas vayan caminando. Desearle lo mejor por tomarme en cuenta en las convocatorias y darme la oportunidad, creo que cuando tuve los minutos supe responderle y me voy contento con el trabajo que hice con él. El fútbol es así, da vueltas, en cualquier momento nos podemos volver a encontrar y ojalá que le salga una buena oportunidad al igual que nosotros acá tengamos una buena oportunidad para encarar los próximos encuentros”, comunicó Santos.